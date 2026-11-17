پاکستان کی تیز گیند بازی کا دھاوا سری لنکی بیٹسمینز برباد 98 رنز پر آؤٹ
راولپنڈی میں جاری دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستان کے تیز گیند بازوں نے سری لنکا کو 98 رنز پر سمیٹ دیا۔ محمد عباس اور رضاللہ نے تین تین وکٹیں لیں۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری دوسرا اور واحد ٹیسٹ میچ کی پہلی دن کی کھیل تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے جہاں سری لنکن بیٹسمینز نے پاکستان کے تیز گیند بازوں کی خاموش اور خطرناک کارکردگی کے سامنے بے بس ہو کر گر گئے۔ پہلے دن دوپہر کے کھانے کے وقفے کے بعد صرف تیس منٹ میں سری لنکا کی ٹیم 98 رنز پر مکمل آؤٹ ہو گئی۔ اس شاندار بولنگ کارکردگی میں محمد عباس، رضاللہ اور عامر جمال نے تین تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ صیب خان نے ایک وکٹ لی۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کے بجائے باؤلنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ کپتان بابراعظم نے ٹاس جیتنے کے بعد بتایا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے اورarafat minhas کی جگہ عامر جمال کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ سری لنکا کے سابق کپتان کشل Mendis اور پاکستان کے باؤلنگ کوچ شین ٹے نے دونوں ٹیموں کو حتمی میچ میں نتیجہ خیز کھیل کے لیے ہمت دکھانے کی ہدایت کی تھی۔ پہلے ٹیسٹ میں خراب موسم اور گھاس والے پچ پر گیند بازوں کی کم دباؤ والی کارکردگی کی وجہ سے میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ سری لنکا نے پہلے ٹیسٹ میں بہترین موقعوں کو ضائع کیا جب وہ 434 وکٹوں کے بدلے 404-4 کی مضبوط پوزیشن پر تھے لیکن پھر وہ 446 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ دوسرے دن انہوں نے پاکستان کو 57-3 کی پوزیشن پر دیکھا لیکن اہم کیچز گنوانے کی وجہ سے میچ ختم ہوا۔ کشل Mendis کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن صیب خان کی شاندار باؤلنگ نے ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ڈھنجنایا ڈی سلوا کے ساتھ مل کر 249 رنز کی شراکت داری کی لیکن آخری چھ وکٹیں صرف 42 رنز پر گنوائیں۔ صیب خان نے 7 وکٹیں لے کر ڈیبیو پر سات وکٹیں لینے والے چوتھے پاکستانی گیند باز بن گئے۔ کپتان بابراعظم کی سینکڑیوں کی بھوک ابھی تک ختم نہیں ہو سکی اور انہوں نے 42 اننگز کے بعد بھی سینکڑی نہ اسکور کی۔ یہ میچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے چوتھے سائیکل کا حصہ ہے جس میں پاکستان ساتویں اور سری لنکا نوویں نمبر پر ہیں۔ دونوں ٹیمیں اگلے سال کے فائنل میں شامل نہیں ہوں گی۔ پچ ہرے بھرے رنگ کی ہے جس کی وجہ سے گیند بازوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوچ شین ٹے کا کہنا ہے کہ باؤلرز کو مزید اضافی محنت کرنا ہوگی تاکہ سیریز جیتی جا سکے۔.
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری دوسرا اور واحد ٹیسٹ میچ کی پہلی دن کی کھیل تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے جہاں سری لنکن بیٹسمینز نے پاکستان کے تیز گیند بازوں کی خاموش اور خطرناک کارکردگی کے سامنے بے بس ہو کر گر گئے۔ پہلے دن دوپہر کے کھانے کے وقفے کے بعد صرف تیس منٹ میں سری لنکا کی ٹیم 98 رنز پر مکمل آؤٹ ہو گئی۔ اس شاندار بولنگ کارکردگی میں محمد عباس، رضاللہ اور عامر جمال نے تین تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ صیب خان نے ایک وکٹ لی۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کے بجائے باؤلنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ کپتان بابراعظم نے ٹاس جیتنے کے بعد بتایا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے اورarafat minhas کی جگہ عامر جمال کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ سری لنکا کے سابق کپتان کشل Mendis اور پاکستان کے باؤلنگ کوچ شین ٹے نے دونوں ٹیموں کو حتمی میچ میں نتیجہ خیز کھیل کے لیے ہمت دکھانے کی ہدایت کی تھی۔ پہلے ٹیسٹ میں خراب موسم اور گھاس والے پچ پر گیند بازوں کی کم دباؤ والی کارکردگی کی وجہ سے میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ سری لنکا نے پہلے ٹیسٹ میں بہترین موقعوں کو ضائع کیا جب وہ 434 وکٹوں کے بدلے 404-4 کی مضبوط پوزیشن پر تھے لیکن پھر وہ 446 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ دوسرے دن انہوں نے پاکستان کو 57-3 کی پوزیشن پر دیکھا لیکن اہم کیچز گنوانے کی وجہ سے میچ ختم ہوا۔ کشل Mendis کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن صیب خان کی شاندار باؤلنگ نے ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ڈھنجنایا ڈی سلوا کے ساتھ مل کر 249 رنز کی شراکت داری کی لیکن آخری چھ وکٹیں صرف 42 رنز پر گنوائیں۔ صیب خان نے 7 وکٹیں لے کر ڈیبیو پر سات وکٹیں لینے والے چوتھے پاکستانی گیند باز بن گئے۔ کپتان بابراعظم کی سینکڑیوں کی بھوک ابھی تک ختم نہیں ہو سکی اور انہوں نے 42 اننگز کے بعد بھی سینکڑی نہ اسکور کی۔ یہ میچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے چوتھے سائیکل کا حصہ ہے جس میں پاکستان ساتویں اور سری لنکا نوویں نمبر پر ہیں۔ دونوں ٹیمیں اگلے سال کے فائنل میں شامل نہیں ہوں گی۔ پچ ہرے بھرے رنگ کی ہے جس کی وجہ سے گیند بازوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوچ شین ٹے کا کہنا ہے کہ باؤلرز کو مزید اضافی محنت کرنا ہوگی تاکہ سیریز جیتی جا سکے۔
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