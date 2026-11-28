پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن کا باہمی تناؤ کم کرنے پر اتفاق
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن نے باہمی اختلافات کم کرنے اور مل کر قانون سازی کرنے پر اتفاق کیا ہے جبکہ نئے صوبوں پر بات نہیں ہوئی.
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن نے باہمی اختلافات کو حل کرتے ہوئے سیاسی تناؤ کم کرنے اور مل کر قانون سازی کے لیے ایک اہم معاہدہ کیا ہے۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دینے کے عمل کو کم سے کم کریں گی تاکہ پارلیمانی کامیابی ممکن ہو سکے۔ اس معاہدے کا مقصد ملک کی موجودہ قانون سازی کے عمل کو تیز کرنا اور پارلیمانی بحران کو دور بنانا ہے۔
قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا منصوبہ
ملاقات کے دوران نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے قانون سازی کے عمل کو جاری رکھنے کی اپنی خواہش واضح طور پر ظاہر کی۔ انہوں نے تجویز دی کہ پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور اس کے بعد سینیٹ کا اجلاس منعقد کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق اگلے ایک سے دو دن کے اندر قومی اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ کا اعلان متوقع ہے۔Also readIbiza tanker accident raises environmental fears over Mediterranean fuel spill
اسحاق ڈار کا یہ موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومتی اتحاد کے اندر قانون سازی کی رفتار کو برقرار رکھنا ایک اہم ترجیح ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کو ترجیح دینے کی وجہ سے متعلقہ معاملات پر فوری کارروائی ممکن ہوگی۔ یہ قدم اس امید پر اٹھایا گیا ہے کہ اجلاس کے ذریعے التو کا شکار ہونے والے بلوں پر کام تیز ہو سکتا ہے۔
مسلم لیگ ن اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت
حکومتی وفد نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی جس میں مولانا فضل الرحمان کے گھر چھاپے کے معاملے کو اٹھایا گیا۔ اس ملاقات کا مقصد سیاسی اختلافات کو دور کرنا اور باہمی اعتماد کو بحال کرنا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس مسئلے کو پیش کرنے سے قبل ہی باہمی تناؤ کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
دونوں جماعتوں نے طے کیا کہ وہ پہلے کی طرح مل کر قانون سازی کریں گی اور اپنے بیانات میں اعتدال برتی جائے گی۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ سیاسی مخالفین کے درمیان باہمی احترام کو برقرار رکھنا پارلیمانی ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے۔
نئے صوبوں اور ریفرنڈم پر کوئی بات چیت نہیں
ذرائع کے مطابق اس اہم ملاقات میں نئے صوبوں کے قیام یا ریفرنڈم جیسے حساس معاملات پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ دونوں جماعتوں نے ان معاملات کو اس مرحلے پر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قانون سازی کے عمل پر توجہ مرکوز کی جا سکے۔ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومتی اتحاد میں موجود جماعتیں فی الحال بنیادی قانون سازی کو ترجیح دے رہی ہیں۔
نئے صوبوں اور ریفرنڈم کے مسائل کو اب کے اجلاس کے ایجنڈے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہونے والے پارلیمانی اجلاس میں ان موضوعات پر بحث کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ دونوں جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان حساس معاملات کو بعد میں نمٹایا جائے گا۔
حکومتی اتحاد میں قانون سازی کا نیا دور
دونوں جماعتوں کا یہ فیصلہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے کے بجائے مل کر کام کرنے پر تیار ہیں۔ اس عمل سے قومی اسمبلی اور سینیٹ کے اجلاسوں میں تیزی لائی جا سکے گی۔ التو کا شکار ہونے والے معاملات کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے یہ ایک مثبت قدم ہے۔
اگر قومی اسمبلی کا اجلاس مقررہ تاریخ پر منعقد ہوتا ہے تو قانون سازی کے عمل میں نمایاں تیزی آئے گی۔ اس بات کا امکان ہے کہ اجلاس کے دوران متعلقہ بلوں پر ووٹنگ کی جائے گی۔ یہ عمل حکومتی اتحاد کے استحکام کو ظاہر کرتا ہے۔
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