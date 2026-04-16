پاکستان کا ایران کی حمایت پر ایرانی سفیر کا شکریہ: علاقائی تنازعات اور ثالثی کی کوششیں

ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستان کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت پر شکریہ ادا کیا ہے اور وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے خطے پر اسرائیل-امریکہ جنگ کے علاقائی اثرات اور ایران کی جانب سے پرامن جوہری صلاحیتوں کے حصول کے عزم کا بھی ذکر کیا۔
ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستان کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران کے خلاف کی جانے والی جارحیت کے دوران فراہم کی گئی حمایت پر گہرا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ بات 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق سامنے آئی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز (IRS) میں منعقدہ ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کی، جس کا عنوان ' اسرائیل - امریکہ جنگ کے علاقائی اثرات اور پاکستان کی ثالثی کی کوششیں' تھا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رضا امیری نے کہا کہ ایران ی قوم پاکستان ی حکومت کے
ثالث کے طور پر ادا کیے گئے کردار کی نہایت شکر گزار ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سفیر نے واضح کیا کہ اسلامی انقلاب کے بعد سے ایرانی قوم مسلسل امریکہ اور صہیونی قوتوں کے دباؤ اور ناانصافیوں کا شکار رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کو اس جنگ میں بھاری مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، تاہم ایران ان مشکلات کے باوجود مضبوطی سے کھڑا ہے۔ ایرانی سفیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ 'ہم امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم نے پاکستان کو بھی یہی بتایا ہے۔' انہوں نے وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی ثالثی کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ صہیونیوں اور نتن یاہو کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سفیر نے دعویٰ کیا کہ ان (امریکہ اور اسرائیل) قوتوں کو اپنی کوششوں میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایرانی سفیر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ خطے میں تنازعات نصف صدی سے زائد عرصے سے جاری ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کو خطے میں ایک حساس پوزیشن پر قرار دیا۔ رضا امیری نے یاد دلایا کہ اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے کبھی بھی امریکہ کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی اور حالیہ جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کسی بھی ملک کے خلاف جارحیت کا حامی نہیں ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ امریکہ اور اسرائیلی دہشت گردی کے نتیجے میں ایران میں 17,000 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں ان کے صدر اور وزیراعظم بھی شامل تھے۔ ایرانی سفیر نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایران نے پرامن مقاصد کے لیے جوہری صلاحیتیں حاصل کرنے پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی ملک نے اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ سفیر نے کہا کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں اپنی بالادستی چاہتا ہے اور امریکہ بھی صہیونیوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے اثرات نمایاں ہیں۔ یہ صورتحال خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال میں پیچیدگی پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان، جو کہ ایک علاقائی طاقت ہے اور ایران کا پڑوسی ہے، ایسے تنازعات میں اپنی خارجہ پالیسی کے تحت توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ثالثی کی کوششیں اسی تناظر میں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ سفیر کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران امریکی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور اسے صہیونیوں کی حکمت عملی کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا کردار، جو کہ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، مزید نازک ہو جاتا ہے۔ ایران کی جانب سے پرامن جوہری صلاحیتوں کے حصول کے دعوے اور اس کے خلاف ثبوت نہ ہونے کا ذکر، جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدوں کے تناظر میں اہم ہے۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ ایران بین الاقوامی سطح پر اپنے موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی سفیر کے مطابق، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی بالا دستی کی خواہش اور امریکہ کی جانب سے اس کی مسلسل حمایت، خطے میں عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ بیانات ایران کے اپنے نظریات اور عالمی طاقتوں کے ساتھ اس کے تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں۔ علاقائی تنازعات کی گہرائی اور ان کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے، سفیر نے یہ واضح کیا کہ یہ مسائل نئے نہیں ہیں بلکہ دہائیوں سے موجود ہیں۔ ان پیچیدہ حالات میں پاکستان کی ثالثی کی کوششیں، اگر کامیاب ہوتی ہیں تو خطے میں امن و استحکام کے قیام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ ایک نازک توازن کا کھیل ہے جس میں تمام فریقین کو اپنے مفادات اور بین الاقوامی قوانین کا خیال رکھنا ہوگا
