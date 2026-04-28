پاکستان میں ایچ آئی وی کیسز کی تازہ صورتحال: وفاقی وزیر صحت کا اہم بیان

پاکستان میں ایچ آئی وی (HIV) کی صورتحال اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال نے ایک پریس کانفرنس میں اہم بیان دیا ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ ملک میں رجسٹرڈ ایچ آئی وی کیسز کی مجموعی تعداد 84 ہزار ہے، جس میں سے خوش قسمتی سے 61 ہزار افراد زیر علاج ہیں اور انہیں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ باقی ماندہ 23 ہزار مریضوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے، جو کہ علاج معالجے سے محروم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کا سراغ لگانا اور انہیں علاج کی سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر صحت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایچ آئی وی اب لا علاج بیماری نہیں رہی، بلکہ اس کا علاج ممکن ہے اور حکومت کی جانب سے سرکاری مراکز پر مفت میں ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عوام الناس کو اس حوالے سے غلط فہمیوں سے بچنے اور بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر طبی مدد لینے کی ہدایت کی۔ مصطفی کمال نے بتایا کہ پاکستان میں آبادی کے تناسب سے ایچ آئی وی کے کیسز کی شرح عالمی اوسط سے کافی کم ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 3 لاکھ 69 ہزار کیسز ہونے کا امکان تھا، لیکن موجودہ شرح صرف 0.
1 فیصد ہے، جو کہ عالمی تناسب 0.5 فیصد سے بہت کم ہے۔ انہوں نے تونسہ میں ایچ آئی وی کیسز کی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا کہ وہاں 2024 میں کیسز رپورٹ ہوئے تھے، لیکن جنوری 2026 سے اپریل 2026 تک کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا، جو کہ ایک خوش آئند پیشرفت ہے۔ اسلام آباد میں 618 کیسز رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 208 مقامی ہیں جبکہ 408 کیسز دیگر علاقوں جیسے راولپنڈی، خیبرپختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے ریفر کیے گئے ہیں۔ وزیر صحت نے فنڈز کے استعمال میں شفافیت کے حوالے سے بھی ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 65 ملین ڈالر کے ایچ آئی وی پروگرام کے تحت 61.1 ملین ڈالر اقوام متحدہ کے اداروں اور این جی اوز (NGOs) کو جاری کیے گئے تھے۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر گہری ناگواری کا اظہار کیا کہ این جی اوز کی جانب سے فنڈز کے استعمال کی تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت کو اس حوالے سے معلومات دینے سے انکار کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک تشویشناک امر ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے اور فنڈز کے استعمال میں شفافیت لانے کے لیے جلد ہی اقدامات کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ، وزیر صحت نے صحت کے شعبے میں ایک اہم فیصلے کا بھی اعلان کیا، جس کے تحت ملک میں 10 سی سی کی سرنجوں پر پابندی عائد کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار استعمال ہونے والی سرنجوں کو دوبارہ استعمال کرنے سے روکا جا سکے، جس سے انفیکشنز اور دیگر بیماریوں کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ صحت کے حوالے سے حکومتی ہدایات پر عمل کریں اور اپنے اور اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا خیال رکھیں۔
