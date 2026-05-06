پاکستان نے پولیو کے خلاف خاص کیمپین کا اعلان کیا، ایران نے امریکا کی دھمکیاں سے دھڑکنے سے انکار کیا

پاکستان نے پولیو وائرس کی روکائی کے لیے ایک خاص کیمپین کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت منتخب ضلعیوں میں 19 ملین بچوں کو ویکسین لگانے کا منصوبہ ہے۔ ایران کے صدر پیزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران امریکا کی دھمکیاں سے دھڑک نہیں جائے گا۔ یہ کیمپین 18 سے 24 مئی تک 79 خطرے کے ضلعوں میں چلایا جائے گا۔ قومی ایمرجنسی آپریشن سنٹر کے مطابق، پنجاب، سندھ، خیبیر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد میں مختلف تعداد میں بچوں کو ویکسین لگیں گی۔ صحت کے ادارے نے والدین سے تعاون کرنے کی دعوت کی ہے تاکہ وہ ویکسین ٹیموں کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کو ڈراپس دے سکیں۔
ایران کے صدر پیزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران امریکا کی دھمکیاں سے دھڑک نہیں جائے گا۔ پاکستان نے پولیو وائرس کی روکائی کے لیے ایک خاص کیمپین کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت منتخب ضلعیوں میں 19 ملین بچوں کو ویکسین لگانے کا منصوبہ ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے اشارہ کیا ہے کہ یہ کیمپین 18 سے 24 مئی تک 79 خطرے کے ضلعوں میں چلایا جائے گا۔ یہ کوشش پاکستان اور افغانستان میں ایک ہی وقت میں ایک منطقی جواب کے طور پر کی جائے گی۔ قومی ایمرجنسی آپریشن سنٹر کے مطابق، پنجاب کے 10 ضلعوں میں 6.
19 ملین بچوں کو ویکسین لگیں گی، سندھ کے 20 ضلعوں میں 5.79 ملین بچوں کو ڈراپس دیے جائیں گے۔ خیبیر پختونخوا میں، 4.61 ملین بچوں کو 23 ضلعوں میں ویکسین لگیں گی، جبکہ بلوچستان میں 1.99 ملین بچوں کو 25 ضلعوں میں ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں، 450,000 بچوں کو ویکسین لگیں گی۔ صحت کے ادارے نے کہا کہ بچوں کو پولیو سے بچانے پر ایک مشترکہ قومی ذمہ داری ہے۔ وہ والدین سے تعاون کرنے کی دعوت کر رہے ہیں تاکہ وہ ویکسین ٹیموں کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کو ڈراپس دے سکیں۔ ادارے نے عوام سے بھی درخواست کی کہ وہ پولیو ورکرز کو خوش حالی سے استقبال کریں اور ملک سے بیماری کی مکمل خاتم کاری کے لیے جاری کوششوں کو سہارا دیں
