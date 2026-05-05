پاکستان کے یونیورسٹیوں میں انسانی وسائل کے بحران کا خطرہ بڑھ رہا ہے

پاکستان کے سرکاری یونیورسٹیوں میں فیکلٹی ممبران کی تنخواہوں کے منجمد ہونے اور ٹیکس کے بڑھنے سے انسانی وسائل کے بحران کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ محققین ملازمتیں چھوڑنے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، جس سے تعلیم اور تحقیق کے نظام پر سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں۔
پاکستان کے یونیورسٹی وں میں انسانی وسائل کے بحران کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جہاں قابل قدر پروفیسرز اور محققین اپنے گزر بسر کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ 2021 سے تنخواہ وں کے منجمد ہونے اور ٹیکس کے بوجھ میں 81 فیصد اضافے کے باعث، اعلیٰ تعلیم یافتہ فیکلٹی ممبران ملازمتیں چھوڑنے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ ٹینر ٹریک سسٹم (TTS) کے تحت بھرتی کیے گئے محققین کی تنخواہ وں میں آخری بار 2021 میں اضافہ کیا گیا تھا، لیکن وزارت خزانہ اور سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو جمع کرائی گئی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ TTS کے تحت آخری بھرتی 2020 میں کی گئی تھی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال کیانی نے نمائندوں سے ملاقات کی، لیکن عارضی ریلیف کے وعدے کے علاوہ کوئی حتمی حل نہیں پایا گیا۔ پی ایچ ڈی محققین کی تحقیقی اشاعتوں کی وجہ سے پاکستان کو تعلیم ی منصوبوں کے لیے غیر ملکی گرانٹس مل رہی ہیں، لیکن TTS کیٹیگری کے لیے قیمتوں میں 87 فیصد اور ٹیکس کے بوجھ میں 81 فیصد اضافے کے باوجود، ان کی تنخواہ وں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ مقابلے میں، سرکاری پے سکیلز پر بھرتی ہونے والی فیکلٹی کی تنخواہ وں میں 71 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ بریفنگ کے مطابق، فیکلٹی کے تقریباً 4,000 ارکان ہیں جنہیں گزشتہ پانچ سالوں سے تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ملا۔ احسن اقبال ٹاسک فورس نے سفارش کی تھی کہ TTS تنخواہ کے ڈھانچے کو پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈویلپمنٹ اکنامکس میں لاگو ہونے والے بیسک پے سکیل فریم ورک کے برابر لایا جائے، لیکن یہ سفارشات پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ سرکاری یونیورسٹی وں میں فیکلٹی ممبران کی تنخواہ وں کے منجمد ہونے اور ٹیکس کے بڑھنے سے ملک کے تعلیم ی نظام پر سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں۔ محققین کی ملازمتیں چھوڑنے کی وجہ سے، یونیورسٹی وں میں تعلیم اور تحقیق کے معیار پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ حکومت کو فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالنا ضروری ہے، تا کہ ملک کے تعلیم اور تحقیق کے نظام کو مزید نقصان نہ ہو۔ یہ بحران نہ صرف فیکلٹی ممبران کے لیے بلکہ ملک کی تعلیم اور تحقیق کے لیے بھی خطرناک ہے.
