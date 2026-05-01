پاکستان کو ایل این جی کی اہم کھیپ موصول، توانائی بحران میں کمی کی امید

اسلام آباد: پاکستان کو توانائی کے شعبے میں موجود شدید بحران کے درمیان ایک اہم اور ضروری liquefied natural gas ( ایل این جی ) کی کھیپ موصول ہوئی ہے۔ یہ کھیپ جمعرات کو پاکستان گیس پورٹ ٹرمینل پر پہنچی اور جمعے کے ایک رپورٹ کے مطابق، اسے دوبارہ گیس بنا کر قومی گرڈ میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس بحری جہاز میں تقریباً 140,000 کیوبک میٹر ایل این جی موجود تھا اور یہ پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم لمیٹڈ کے زیرِانتظام ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا۔ یہ کھیپ TotalEnergies کی جانب سے $18.
40 فی ایم ایم بی ٹی یو کی شرح پر ترتیب دی گئی تھی اور یہ کئی ہفتوں پہلے امریکہ سے آنے والی کھیپ کے بعد پاکستان پہنچنے والی پہلی کھیپ ہے۔ سسٹم میں آر ایل این جی کی فراہمی ابتدا میں 50 ایم ایم سی ایف پر احتیاط سے شروع ہوئی اور دوپہر تک اسی سطح پر جاری رہی۔ بعد میں، تازہ ضروریات کے مطابق، شام تک فراہمی بڑھا کر 250 ایم ایم سی ایف کر دی گئی اور پھر دستیاب ذخائر کے لحاظ سے 260 ایم ایم سی ایف تک ایڈجسٹ کی گئی۔ تقریباً 45 ایم ایم سی ایف کے الیکٹرک کو فراہم کیا گیا ہے، جبکہ باقی Sui Northern Gas Pipelines Limited کے نیٹ ورک کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ توانائی کے حکام نے نوٹ کیا کہ یہ کھیپ ایک اہم وقت پر پہنچی ہے، جو بجلی کے شعبے کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ پاور ڈویژن نے 30 اپریل تک صفر لوڈ مینجمنٹ کی اطلاع دی ہے، جس کا سہرا جزوی طور پر 168 ایم ایم سی ایف گھریلو گیس کو بجلی کی پیداوار کے لیے موڑنے کو جاتا ہے۔ اب آر ایل این جی سسٹم میں داخل ہو چکی ہے، گرم موسم کے ساتھ بجلی کی طلب بڑھنے پر مزید بہتری کی توقع ہے۔ اس راحت کے باوجود، مستقبل کی فراہمی کے بارے میں خدشات برقرار ہیں۔ حکام فی الحال ایک اور ایل این جی کھیپ محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مئی 10 اور 12 کے درمیان متوقع ہے، تاہم یہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا ہے کہ آیا یہ کھیپ مسابقتی بولی کے ذریعے ترتیب دی جائے گی یا آذربائیجان کی سرکاری تیل کمپنی SOCAR کے ذریعے حاصل کی جائے گی۔ اسی وقت، قطر سے آنے والے چار ایل این جی کارگو کی تاخیر کو حل کرنے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ یہ معاملہ اعلیٰ سطح پر اٹھایا گیا ہے، بشمول نیشنل کرائسس مینجمنٹ کمیٹی۔ وفاقی وزیرِ پٹرولیم علی پرویز ملک نے ایرانی سفیر کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے، ممکنہ طور پر محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے اختیارات تلاش کرنے کے لیے۔ ایک مثبت پیشرفت میں، ڈیزل کی ایک کھیپ کی حالیہ کامیاب آمد و رفت نے اس امید کو بڑھا دیا ہے کہ تاخیر سے موجود ایل این جی کارگو جلد ہی پہنچ سکتے ہیں، جو آنے والے ہفتوں میں پاکستان کے توانائی کے منظر نامے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے توانائی کے شعبے کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے یہ ایک اہم قدم ہے۔ ایل این جی کی فراہمی میں کمی کے باعث گزشتہ کچھ عرصے سے بجلی کی پیداوار متاثر ہو رہی تھی اور اس سے عام شہریوں اور صنعتی شعبے دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نئی کھیپ کی آمد سے بجلی کی قلت کی صورتحال میں بہتری آئے گی اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ حکومت پاکستان توانائی کے شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جس میں نئے توانائی وسائل کی تلاش اور موجودہ وسائل کا مؤثر استعمال شامل ہے۔ ایل این جی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت مختلف ممالک کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور قطر کے ساتھ معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت شمسی توانائی اور ہوائی توانائی جیسے متبادل توانائی وسائل کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ توانائی کے شعبے میں تمام مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے اور عوام کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کا شعبہ ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیرِ پٹرولیم نے یقین دلایا ہے کہ حکومت توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور جلد ہی اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ توانائی کے استعمال میں اعتدال برتیں اور بجلی کی بچت کریں
