پاکستان ریلوے: مسافروں کی جانیں خطرے میں، چھتوں پر سفر اور بوگیوں کی قلت ایک سنگین مسئلہ

پاکستان ریلوے میں بوگیوں کی شدید قلت کے باعث ہزاروں مسافر اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر ٹرینوں کی چھتوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ ریلوے انتظامیہ اور پولیس خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ مسافروں کے خلاف کارروائی کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے۔
پاکستان ریلوے کو مسافر وں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بوگیوں کی قلت کا سامنا ہے، جس کے باعث سینکڑوں مسافر اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر ٹرینوں کی چھتوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ حال ہی میں، فیض احمد فیض ٹرین شاہدرہ سے روانہ ہوئی تو تقریباً ایک سو مسافر ، جنہیں اندر جگہ نہیں ملی، ٹرین کی بوگیوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ ریلوے انتظامیہ اور پولیس اس صورتحال پر خاموش تماشائی بنے رہے۔
وزیر ریلوے حنیف عباسی ریلوے کو اپ گریڈ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ریلوے انتظامیہ ان کوششوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔ ریلوے ذرائع کے مطابق، آئے روز کے حادثات ریلوے کے خستہ حال انفراسٹرکچر کو بے نقاب کر رہے ہیں، جبکہ چھتوں پر سفر کرنے والے مسافر بوگیوں کی کمی کو واضح کر رہے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کو موصول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کس طرح لاہور کے شاہدرہ اسٹیشن سے شام کے وقت روانہ ہونے والی فیض احمد فیض ٹرین کی چھتوں پر مسافروں کا ہجوم سوار تھا۔
ریلوے پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جب وہ مسافروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ ان کے مطابق، ریلوے انتظامیہ بوگیاں بڑھانے کے بجائے ان پر گالیاں اور دباؤ ڈالتی ہے۔ ریلوے قانون کے تحت ٹرین کی چھت پر سفر کرنا جرم ہے، اور ریلوے پولیس نے درجنوں مسافروں کو گرفتار بھی کیا ہے، تاہم مسافر پھر بھی جان جوکھوں میں ڈال کر سفر جاری رکھتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق، ناروال سیکشن پر چلنے والی ٹرینوں کی بوگیوں کی تعداد 8 سے کم کرکے 4 کر دی گئی ہے، جو چھتوں پر سفر کرنے والے مسافروں کی بڑی تعداد کی وجہ ہے۔ ریلوے انتظامیہ بوگیوں کی کمی کا اعتراف کرتی ہے، لیکن اس کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مسافروں کو چھتوں پر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ چھتوں پر سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، مقدمات درج کیے جاتے ہیں، اور قانون کے مطابق کارروائی جاری رہتی ہے۔
اسی دوران، ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے وفود کی پاکستان آمد کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔
