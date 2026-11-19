پاکستان میں بچوں کی شرکت: اسٹوڈنٹ کونسلز اور قومی کمیشن کا کردار
پاکستان میں بچوں کی بامعنی شرکت کے حق پر توجہ بڑھ رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ کونسلز، چائلڈ پروٹیکشن فورمز اور قومی کمیشن برائے حقوقِ اطفال کے اقدامات بچوں کی آواز کو فیصلوں تک پہنچانے کی کوشش ہیں۔
پاکستان میں بچوں کے حقوق پر ہونے والی گفتگو میں تعلیم، صحت، تشدد اور استحصال سے تحفظ جیسے موضوعات نمایاں رہتے ہیں، لیکن بچوں کی شرکت اور ان سے متعلق فیصلوں میں ان کی آواز شامل کرنے کے حق پر نسبتاً کم توجہ دی جاتی ہے۔ بچوں کی آرا کا احترام اقوام متحدہ کے کنونشن برائے حقوقِ اطفال کے چار بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، اور بچوں کی شرکت کا موضوع اسی اصول سے جڑا ہوا ہے۔
بچوں کی رائے کا حق کنونشن کی روشنی میں
بچوں کی شرکت کے حق کی بنیاد اقوام متحدہ کے کنونشن برائے حقوقِ اطفال کے آرٹیکل 12 میں ملتی ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق ہر وہ بچہ جو اپنی رائے تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اپنے متعلقہ معاملات میں آزادانہ اظہارِ رائے کا حق رکھتا ہے۔Also readDenmark ratifies Trump deal over Greenland, hoping to end conflict
آرٹیکل 12 کے تحت بچوں کی رائے کو ان کی عمر اور سمجھ بوجھ کے مطابق مناسب اہمیت دی جانی چاہیے۔ یہی آرٹیکل بچوں کو ان سے متعلق عدالتی اور انتظامی کارروائیوں میں براہِ راست یا مناسب نمائندگی کے ذریعے اپنا مؤقف پیش کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔
ماہرین کے مطابق بچوں کی شرکت محض ایک مثبت سرگرمی یا رسمی مشاورت نہیں، بلکہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اس حق کا احترام دیگر حقوق کے مؤثر تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے۔
پاکستان میں بچوں کی شرکت کا محدود دائرہ
پاکستان میں بچوں کی شرکت کو زیادہ تر تقریری مقابلوں، تقریبات میں نمائندگی یا مخصوص مواقع پر اظہارِ خیال تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم، صحت، تحفظ اور مستقبل سے متعلق فیصلے عموماً بالغ افراد اور متعلقہ ادارے کرتے ہیں، جبکہ براہِ راست متاثر ہونے والے بچوں کی رائے کم ہی شامل ہوتی ہے۔
بعض اوقات بچوں کو اہم اجلاسوں میں مدعو بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شرکت چند تقاریر، تصاویر یا رسمی مشاورت سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ بامعنی شرکت کا تقاضا صرف بچوں کو بولنے کا موقع دینا نہیں، بلکہ ان کی آرا کو سنجیدگی سے سننا اور متعلقہ فیصلوں میں انہیں مناسب اہمیت دینا ہے۔
مشاورت اس وقت زیادہ مؤثر ہوتی ہے جب بچوں کو پالیسی یا قانون کی تیاری کے ابتدائی مراحل میں شامل کیا جائے۔ اہم فیصلے ہونے کے بعد محض تائید حاصل کرنے کے لیے بچوں کو مدعو کرنا اس حق کی روح پوری نہیں کرتا۔
اسٹوڈنٹ کونسلز اور پنجاب کے تعلیمی اقدامات
پنجاب میں تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹ کونسلز کا قیام بچوں کی شرکت کو فروغ دینے کا ایک اہم اقدام ہے۔ جنوبی پنجاب میں 2022 کے دوران سرکاری اسکولوں میں اسٹوڈنٹ کونسلز کے انتخابات کے لیے ہدایات جاری کی گئی تھیں۔
مئی 2024 میں پنجاب کے اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں کونسلز کی تشکیل کے لیے ہدایات اور انتخابی شیڈول جاری کیا۔ اپریل 2025 میں بھی انتخابات کے لیے نئی ہدایات جاری کی گئیں۔ ان اقدامات کا مقصد طلبہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور احساسِ ذمہ داری کو فروغ دینا اور انہیں شرکت کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
اسٹوڈنٹ کونسلز تعلیمی اداروں میں محفوظ اور مثبت ماحول کے فروغ میں بھی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ مناسب تربیت اور اساتذہ کی رہنمائی سے کونسلز کے نمائندے ساتھی طلبہ کو بچوں کے حقوق، باہمی احترام، صنفی مساوات، تمباکو نوشی اور منشیات کے نقصانات، تشدد اور انتہا پسندی کی روک تھام اور بچوں کے تحفظ کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں۔
تاہم بچوں کے تحفظ اور شکایات پر مناسب کارروائی کی بنیادی ذمہ داری بالغ افراد اور متعلقہ اداروں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ کونسلز کا کردار رہنمائی اور آگاہی تک محدود ہے، جبکہ فیصلہ سازی اور کارروائی کا اختیار اداروں کے پاس رہتا ہے۔
چائلڈ پروٹیکشن فورمز اور قومی کمیشن کی مثالیں
پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن فورمز سے وابستہ بچوں نے کم عمری میں مشقت کے خاتمے اور متعلقہ قوانین کے مؤثر نفاذ کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے ملاقاتوں میں 2016 کے بچوں کی مشقت سے متعلق قانون کے تحت قواعد (رولز) وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
بعد ازاں اس قانون کے تحت قواعد نوٹیفائی کیے گئے۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ مناسب رہنمائی اور مواقع ملنے پر بچے اپنے حقوق سے متعلق قانونی اور انتظامی مسائل کو سمجھنے اور اپنی تجاویز متعلقہ حکام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
قومی سطح پر بچوں کی ادارہ جاتی شرکت کی ایک اہم مثال قومی کمیشن برائے حقوقِ اطفال (NCRC) ہے، جس کے قانونی ڈھانچے میں دو بچوں کی بطور رکن نمائندگی کی گنجائش موجود ہے۔ کمیشن نے ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی نمائندگی کے لیے چلڈرن ایڈوائزری پینل (CAP) بھی تشکیل دیا ہے۔
ایسے انتظامات بچوں کو اپنے مسائل اور تجاویز منظم انداز میں پیش کرنے اور قومی سطح پر مشاورت میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ بچوں کی آرا پالیسی سازی میں شامل ہو تو تعلیم، صحت، تحفظ اور ماحولیات جیسے شعبوں میں اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔
مستقبل کے لیے واضح رہنما اصول کی ضرورت
محکمہ تعلیم پنجاب سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کونسلز کے قیام، فعالیت اور طلبہ کی نمائندگی سے متعلق پیش رفت عوام کے سامنے رکھے۔ یہ جاننا اہم ہوگا کہ کونسلز نے طلبہ میں اعتماد، قائدانہ صلاحیتوں اور باہمی تعاون کو کس حد تک فروغ دیا۔
دیگر صوبوں کے محکمہ ہائے تعلیم بھی پنجاب کے تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کونسلز قائم کرنے یا بچوں کی شرکت کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانے کے اقدامات کر سکتے ہیں۔ تاہم ان فورمز کا کردار محض تقریبات اور غیر نصابی سرگرمیوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔
بچوں کو اسکول کے ماحول، تحفظ اور طلبہ سے متعلق انتظامی امور پر مشاورت کے باقاعدہ مواقع ملنے چاہییں۔ اس کے لیے واضح رہنما اصول، مختلف طبقات کی نمائندگی اور تربیت یافتہ اساتذہ کی رہنمائی ضروری ہے۔
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