پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کے حوالے سے Govt. اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان-with tightness جاری ہے۔ سپریم کورٹ سماعت شروع ہوئی ہے، حکومت نے کسی سمجھوتے سے انکار کرتے ہوئے احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ معاملہ تاریخی background سے جڑا ہے جس میں مہاجرین کی نمائندگی کی بنیادوں پر تبدی teachern houses کی جا رہی ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کا تنازع ایک پیچیدہ آئینی اور سیاسی معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت کا آغاز کر رکھا ہے جبکہ کشمیر حکومت نے ان 12 نشستوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونے کا واضح کیا ہے۔ دوسری طرف، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور حکومت کی پالیسیوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش میں رہی ہے۔ اس تنازع کی بنیاد پاکستان کے قیام کے بعد سے جڑی ہوئی تاریخی fixing ہے۔ پہلے، مہاجرین کو مقامی ووٹرز کے برابر نمائندگی دی جاتی تھی، لیکن وقت漸漸 کے ساتھ آئینی ترمیميون نے ان کی حصہداری بدل دی۔ اب مہاجرین کی 12 نشستوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے سے طے شدہ حصہ تھے۔ فرحت علی میر جیسی رائimn دہندگان کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی نمائندگی صرف سیاسی توازن کے لیے تھی، ہے جس نے ایک خاص تاریخی دور میں وجود پایا۔ لیکن اب اس کو ختم کرنے کا دعویٰ اس بات پر ہے کہ یہ ملا پٹی غیر ضروری ہے اور مقامی ووٹرز کو زیادہ نمائندگی چاہیے۔ یہ تنازع کہیں صرف انتخابات کے تعداد سے ہی نہیں بلکہ کشمیر کے-political مستقبل، بین الاقوامی宇航员 اور مہاجرین کی شناخت سے جڑا ہے۔ احتجاج کے باعث تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں اور حکومتی اور غیر حکومتی فریقوں کے درمیان بھیڑنیک۔ سوچ کی مزاحمت صرف ایک حلقے میں محدود نہیں بلکہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کا تنازع ایک پیچیدہ آئینی اور سیاسی معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت کا آغاز کر رکھا ہے جبکہ کشمیر حکومت نے ان 12 نشستوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونے کا واضح کیا ہے۔ دوسری طرف، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور حکومت کی پالیسیوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش میں رہی ہے۔ اس تنازع کی بنیاد پاکستان کے قیام کے بعد سے جڑی ہوئی تاریخی fixing ہے۔ پہلے، مہاجرین کو مقامی ووٹرز کے برابر نمائندگی دی جاتی تھی، لیکن وقت漸漸 کے ساتھ آئینی ترمیميون نے ان کی حصہداری بدل دی۔ اب مہاجرین کی 12 نشستوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے سے طے شدہ حصہ تھے۔ فرحت علی میر جیسی رائimn دہندگان کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی نمائندگی صرف سیاسی توازن کے لیے تھی، ہے جس نے ایک خاص تاریخی دور میں وجود پایا۔ لیکن اب اس کو ختم کرنے کا دعویٰ اس بات پر ہے کہ یہ ملا پٹی غیر ضروری ہے اور مقامی ووٹرز کو زیادہ نمائندگی چاہیے۔ یہ تنازع کہیں صرف انتخابات کے تعداد سے ہی نہیں بلکہ کشمیر کے-political مستقبل، بین الاقوامی宇航员 اور مہاجرین کی شناخت سے جڑا ہے۔ احتجاج کے باعث تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں اور حکومتی اور غیر حکومتی فریقوں کے درمیان بھیڑنیک۔ سوچ کی مزاحمت صرف ایک حلقے میں محدود نہیں بلکہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے
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