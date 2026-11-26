پاکستانی جادو گر ژیان شاہنواز چین کی خلائی اسٹیشن پر پہلے غیر ملکی اہلکار کے طور پر',
محمد ذیشان علی چین کی ٹیان گون خلائی اسٹیشن پر پہلے غیر ملکی ماہر فلک بینی کے طور پر پہنچ گئے۔ چین نے ان کے لیے حلال مینو تیار کیا۔
محمد ذیشان علی چین کی ٹیان گون خلائی اسٹیشن پر پہنچ کر تاریخی لحاظ سے پہلے غیر ملکی ماہر فلک بینی بن گئے ہیں۔ انہوں نے کل رات شین ژو 24 خلائی جہاز کے ذریعے اس تاریخی سفر کا آغاز کیا اور اب وہ چینی کمانڈر تانگ ہونغ بو اور فلائٹ انجینئر وو یی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
خلائی اسٹیشن پر پہنچ کے تاریخی پہلو
اسٹیشن پر داخل ہوتے ہی محمد ذیشان علی نے اپنی چینی ہم مرتبہ ساتھیوں سے تعارف کراتے ہوئے مشہور شاعر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر پیش کیا۔ انہوں نے اس شعر کا ترجمہ بھی ان کی سمجھ میں آنے والے انداز میں پیش کیا تاکہ دوستانہ ماحول قائم رہے۔Also readسنڈھ ہائیکورٹ نے مسیحی طلاق پر قدیم پابندی ختم کر دی
اس موقع پر پاکستانی ماہر فلک بینی نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس اسٹیشن پر پہنچنے کے سلسلے میں انتہائی جذباتی ہیں۔ انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ یہ سفر ان کے لیے بہت ہی پرجوش اور یادگار لمحہ ثابت ہوا ہے۔
چینی سفارتی حکام کا بین الاقوامی تعاون کا اعلان
چین کے خارجہ امور کے شعبے کے سربراہ گو جیا کن نے اس مشن کو بین الاقوامی سطح پر خلائی تعاون کا ایک نیا موڑ قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چین دیگر ممالک کے ساتھ مل کر خلائی وسائل کے امن استعمال کے لیے کام کرے گا۔
اس بیان میں مزید کہا گیا کہ چین خلائی تحقیق کے لیے عالمی سطح پر حکومتی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلائی اسٹیشن صرف چینی خلابازوں کے لیے نہیں بلکہ عالمی سائنسدانوں کے لیے بھی ایک کھلا پلیٹ فارم ہے۔
حلال مینو اور غذائی ضروریات کی پوری ادائیگی
محمد ذیشان علی کی کھانے کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے چینی حکام نے ایک خاص حلال مینو تیار کیا ہے۔ یہ مینو سو سے زائد مختلف غذائی اشیاء پر مشتمل ہے جس میں بفر نہاری، گوسہ کرمہ، لیب کرمہ اور مکھن چکن جیسے روایتی پاکستانی کھانے شامل ہیں۔
ٹرائننگ سینٹر کی ریسرچر چن جون لی کے مطابق، خوراک کی تیاری میں ایسی ہدایات دی گئی ہیں جو خلاباز کی توانائی اور غذائی ضروریات کو پورا کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی مراحل میں ہضم کرنے میں آسان غذائیں دی جائیں گی اور ہلدی سمیع مصالحے کا استعمال بھی اس مینو میں کیا گیا ہے۔
اس پورے عمل میں حلال تصدیق شدہ پروڈکشن لائن کا استعمال یقینی بنایا گیا ہے۔ کھانے کے ذائقے اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے بار بار ٹیسٹنگ کی گئی جس میں سب سے مثبت تاثرات ملے ہیں۔ یہ اقدام بین الاقوامی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔
مشرقی اور مغربی ثقافتی پل کی تعمیر
اس مشن کے دوران زبان کے مسائل کو دور کرنے کے لیے چینی ریسرچرز نے انگریزی اور چینی زبانوں میں دو لسانی ہدایت نامے تیار کیے۔ پہلے یہ مکمل طور پر انگریزی میں ہوتا تھا لیکن اب اسے بائی لنگوئل انداز میں تبدیل کیا گیا۔
جیو کیو سنٹروم سے لانچ ہونے والے اس مشن کی کامیابی چین اور پاکستان کے درمیان سائنسی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جا رہی ہے۔ یہ کارروائی عالمی سطح پر خلائی تحقیق کے لیے ایک مثال قائم کرتی ہے۔
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