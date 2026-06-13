پاکستان زیر انتظام کشمیر میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا پنج روز: سکیورٹی فورسز نے محدود پوزیشن

پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر میں کالعدم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے شروع کیے گئے احتجاج اور لانگ مارچ کا پنجویں دن داخل ہو گیا ہے۔ سکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو راولاکوٹ کے قریب عیدگاہ کے علاقے میں محدود کر دیا ہے۔货运
پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر میں کالعدم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے شروع کiane والے احتجاج اور لانگ مارچ کا پنجویں دن داخل ہو گیا ہے۔ پونچھ ڈویژن کے کمشنر وحید خان نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ کمیٹی کے کارکنان کو راولاکوٹ کے قریب عیدگاہ کے علاقے میں ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں تقریباً دو ہزار مظاہرین موجود ہیں۔ کمشنر نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر کالعدم تنظیم کے ایک درجن سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دی جانے والی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کے شرکا راولاکوٹ میں جمع ہو رہے تھے، جن کا مقصد مظفر آباد جانا تھا، لیکن سکیورٹی فورسز نے انہیں وہیں روک کر رکھا ہے۔ یہ احتجاج تنظیم کی 12 نشستوں کے خاتمے کے مطالبے کے حق میں 9 جون سے شروع کیا گیا تھا۔ حکام نے اس گروپ پر بغاوت کا الزام لگا کر پابندی عائد کی ہے اور اس کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ مخفی رہنماؤں کے بارے میں معلومات دینے پر ایک کروڑ روپے کے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس احتجاج کی مقبوضت کے دوران سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے چار سکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ وزارتِ داخلہ نے کالعدم تنظیم کی کور کمیٹی اور سرکردہ کارکنوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ (ای سی ایل) میں ڈالنے کی درخواست متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دی ہے۔ راولاکوٹ سے مظفر آباد جانب راستہ مظاہرین نے پتھر اور درختوں کے تنے رکھ کر بند کر رکھا ہے۔ پونچھ ڈویژن کے علاقوں میں پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی معطل ہے۔ مظفر آباد میں مختلف مقامات پر عارضی چیک پوسٹیں اور حفاظتی بنکرز بنا دیے گئے ہیں۔ مقامی صحافی فرحان طارق کے مطابق، تھانہ سٹی میں پولیس نے ریت کی بوریوں کی عارضی دیوار بنا کر چیک پوسٹیں قائم کی ہیں۔ یہ اقدامات ممکنہ مظفر آباد میں دھرنا دینے کی کال کے پیشِ نظر کیا گیا ہے۔ مظفر آباد کے ڈپٹی کمشنر منیر قریشی کا کہنا ہے کہ شہر کی طرف آنے والے تمام راستے کھلے ہیں اور دکانیں کھلی ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر کی دکان کو سیل کر دیا ہے میں۔ اس کے باوجود، نئی路 س()); متعدد مقامات میں سکیورٹی کے بعد استر,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر میں کالعدم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے شروع کiane والے احتجاج اور لانگ مارچ کا پنجویں دن داخل ہو گیا ہے۔ پونچھ ڈویژن کے کمشنر وحید خان نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ کمیٹی کے کارکنان کو راولاکوٹ کے قریب عیدگاہ کے علاقے میں ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں تقریباً دو ہزار مظاہرین موجود ہیں۔ کمشنر نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر کالعدم تنظیم کے ایک درجن سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دی جانے والی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کے شرکا راولاکوٹ میں جمع ہو رہے تھے، جن کا مقصد مظفر آباد جانا تھا، لیکن سکیورٹی فورسز نے انہیں وہیں روک کر رکھا ہے۔ یہ احتجاج تنظیم کی 12 نشستوں کے خاتمے کے مطالبے کے حق میں 9 جون سے شروع کیا گیا تھا۔ حکام نے اس گروپ پر بغاوت کا الزام لگا کر پابندی عائد کی ہے اور اس کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ مخفی رہنماؤں کے بارے میں معلومات دینے پر ایک کروڑ روپے کے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس احتجاج کی مقبوضت کے دوران سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے چار سکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ وزارتِ داخلہ نے کالعدم تنظیم کی کور کمیٹی اور سرکردہ کارکنوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ (ای سی ایل) میں ڈالنے کی درخواست متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دی ہے۔ راولاکوٹ سے مظفر آباد جانب راستہ مظاہرین نے پتھر اور درختوں کے تنے رکھ کر بند کر رکھا ہے۔ پونچھ ڈویژن کے علاقوں میں پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی معطل ہے۔ مظفر آباد میں مختلف مقامات پر عارضی چیک پوسٹیں اور حفاظتی بنکرز بنا دیے گئے ہیں۔ مقامی صحافی فرحان طارق کے مطابق، تھانہ سٹی میں پولیس نے ریت کی بوریوں کی عارضی دیوار بنا کر چیک پوسٹیں قائم کی ہیں۔ یہ اقدامات ممکنہ مظفر آباد میں دھرنا دینے کی کال کے پیشِ نظر کیا گیا ہے۔ مظفر آباد کے ڈپٹی کمشنر منیر قریشی کا کہنا ہے کہ شہر کی طرف آنے والے تمام راستے کھلے ہیں اور دکانیں کھلی ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر کی دکان کو سیل کر دیا ہے میں۔ اس کے باوجود، نئی路 س()); متعدد مقامات میں سکیورٹی کے بعد استر,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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