پاکستان کی جانب سے سکھ زائرین کے لیے کارٹارپور کوریڈور کا آغاز، SCO میٹنگ میں شرکت کا فیصلہ قیادت کے سپرد
پاکستان نے سکھ زائرین کے لیے کارٹارپور کوریڈور کھولنے کی تیاری ظاہر کی ہے جبکہ شینگھائی آرگنائزیشن کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ قیادت کرے گی۔
پاکستان نے ہندوستان سے شینگھائی آرگنائزیشن (SCO) کے اجلاس میں شرکت کی دعوت حاصل کر لی ہے۔ یہ اجلاس 20 نومبر سے 22 نومبر تک نئی دہلی میں منعقد ہوگا۔ بیرونی امور کے شعبے کے ترجمان نے جمعہ کی روز یہ تصدیق کی کہ اسلام آباد اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔
SCO اجلاس میں شرکت کا فیصلہ
بیرونی امور کے ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان خطے اور بین الاقوامی فورمز پر تعمیری اشتراک اور گفتگو کو ترجیح دیتا ہے۔ تاہم، SCO اجلاس میں شرکت کے حتمی فیصلے کی ذمہ داری ملک کی قیادت پر ہے۔ یہ فیصلہ ادارتی مشاورت اور مقررہ قوانین کے مکمل ہو جانے کے بعد ہی کیا جائے گا۔Also readنیتھا رمن ایلس اینجلس کی پہلی جنوبی ایشیائی میئر منتخب
سکھ زائرین اور کارٹارپور کوریڈور
پاکستان سکھ زائرین کے لیے کارٹارپور کوریڈور کو فوری طور پر کھولنے کے لیے تیار ہے جب تک کہ ہندوستان اس راستے پر عائد پابندیاں ختم نہیں کرتا۔ اس کوریڈور کو 2019 میں سکھ زائرین کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس کی انفراسٹرکچر روزانہ 5000 سے زائرین کی گنجائش رکھتا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ کوریڈور سکھ زائرین کو پاکستان میں اپنے مذہبی مقام کا دورہ کرنے اور اسی دن بھارت واپس جانے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم، مئی 2025 سے ہندوستان نے اس راستے پر زائرین کی نقل و حرکت کو معطل کر دیا ہے۔
زرہ اور ویزا اعداد و شمار
2025 میں پاکستان نے ہندوستانی مذہبی زائرین کے لیے 9318 ویزا جاری کیے۔ ان میں 9000 سکھ زائرین اور 248 ہندو زائرین شامل تھے۔ 2026 کے پہلے چھ مہینوں میں سکھ زائرین کے لیے 4000 اور ہندو زائرین کے لیے 300 ویزا بھی جاری کیے گئے۔
پاکستان بابا گرو نانک دے جی کی 557 ویں سالگرہ کی تقریبات کے لیے سکھ زائرین کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہے۔ ترجمان نے 1974 کے پروٹوکول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذہبی مقامات کے دوروں کے لیے اسلام آباد کا پرعزم رہے گا۔
خطائی سفارتی کوششیں
پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کی سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد نے 47 سال بعد ان دو ممالک کو مذاکراتی میز پر بٹھانے میں کامیابی حاصل کی۔ پاکستان، قطر اور دیگر ممالک اس ثالثی میں مدد کر رہے ہیں۔
ترجمان نے اسرائیل کو تنازعات میں خلل انداز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ محلے میں امن پاکستان کی اولین ترجیح ہے اور سفارتی کوششیں طویل عرصے تک قائم رہیں گی۔
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