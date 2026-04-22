پاکستان کی درخواست پر امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی گزارش پر ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی میں غیر معینہ مدت تک توسیع کا اعلان کیا ہے تاہم ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کی درخواست پر ایران کے ساتھ جاری جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تنازعہ کے حل کے لیے بات چیت کو مزید وقت فراہم کرنا ہے۔ تاہم، امریکی صدر نے واضح کیا کہ اس جنگ بندی کے باوجود ایران ی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار رہے گی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ وہ ایران کی جانب سے تنازعہ کے خاتمے کے لیے ایک متفقہ اور حتمی تجویز سامنے آنے
تک جنگ بندی میں توسیع کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے امریکی فوج کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایران کے خلاف بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو جاری رکھے۔ یہ اقدام ٹرمپ کے ان پچھلے بیانات سے پیچھے ہٹنے کی ایک تازہ ترین مثال ہے جن میں انہوں نے ایران کے پاور پلانٹس اور شہری بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سمیت عالمی برادری کے کئی حلقوں نے اس سے قبل خبردار کیا تھا کہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت ایسی تنصیبات پر حملے ممنوع ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ نائب صدر جے ڈی ونس کا دورہ پاکستان، جس میں دوسرے مرحلے کے امن مذاکرات متوقع تھے، فی الحال منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ذاتی ملاقاتوں کے حوالے سے کسی بھی اپ ڈیٹ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس پیش رفت کا ذمہ دار ایران کے اندرونی اختلافات کو قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ ایرانی حکومت سنگین داخلی انتشار کا شکار ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر، ہم نے ایران پر حملہ کرنے کے فیصلے کو تب تک کے لیے موخر کر دیا ہے جب تک کہ ان کے نمائندے ایک متفقہ تجویز کے ساتھ سامنے نہیں آ جاتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی ساحل پر امریکی بحری ناکہ بندی اپنی جگہ قائم رہے گی اور امریکی فوج ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ وہ اپنی اور آرمی چیف کی جانب سے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کی تعریف کرتے ہیں جس سے سفارتی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شرکت کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے کیونکہ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں کی جانے والی ناکہ بندی قابل قبول نہیں ہے۔ اس صورتحال کے تناظر میں، یہ جنگ بندی کب تک قائم رہے گی اور کیا دونوں فریق کسی حتمی امن معاہدے تک پہنچ سکیں گے، اس پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی حکومت پس پردہ متحرک ہے تاکہ دونوں ممالک کو ایک میز پر لا کر خطے میں جاری کشیدگی کو کم کیا جا سکے
