پاکستان کے مشہور چپ ہاتھ کے فاسٹ بولر شعیب شاہ عردی نے ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار 100 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ شہر-البنگلہ ملی ٹیسٹ مقابلے میں بننے والی پہلی ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف شہر-البنگلہ ملی قومی کرکٹ اسٹیڈیم میں 100 وکیٹیں حاصل کرنے کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ شعیب شاہ عردی نے اس سنگ میل کو حاصل کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے کھلاڑی محمودول حسن جوئ کو گنایا، جس سے وہ WTC تاریخ میں ایک خاص گروپ میں شامل ہو گئے۔ وہ اب WTC تاریخ میں 19ویں کھلاڑی ہیں جو اس مقابلے میں 100 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستانی بولرز میں شعیب شاہ عردی اب WTC میں 100 وکٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ نومان علی 89، ساجد خان 63، ناسیم شاہ 60، ابراش احمد 46، یاسر شاہ 41، حسن علی 35 اور محمد عباس 34 وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔
پاکستان کے مشہور چپ ہاتھ کے فاسٹ بولر شعیب شاہ عردی نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے، جس میں ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار پاکستانی بولر کو 100 وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز ملا۔ وہ اس سنگ میل کو شہر-البنگلہ ملی ٹیسٹ مقابلے میں بننے والی پہلی ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف شہر-البنگلہ ملی قومی کرکٹ اسٹیڈیم میں حاصل کیا ہے۔ عردی نے اس سنگ میل کو حاصل کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے کھلاڑی محمودول حسن جوئ کو گنایا، جس سے وہ WTC تاریخ میں ایک خاص گروپ میں شامل ہو گئے۔ وہ اب WTC تاریخ میں 19ویں کھلاڑی ہیں جو اس مقابلے میں 100 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستانی بولرز میں عردی اب WTC میں 100 وکٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ نومان علی 89، ساجد خان 63، ناسیم شاہ 60، ابراش احمد 46، یاسر شاہ 41، حسن علی 35 اور محمد عباس 34 وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ وقت لکھنے کے وقت بنگلہ دیش 244 کے لیے 3 کھلاڑیوں پر 63 اوورز میں کھڑا تھا، جو پہلے ہی بڑی آتی ہوئی بازی سے دوچار تھا لیکن پھر اچانک کھلاڑیوں کی مدد سے بڑی آتی ہوئی بازی سے آتا ہوا آتا ہے۔ شاندار اننگز کے ساتھ شاندار کھلاڑیوں کی مدد سے بنگلہ دیش نے بڑی آتی ہوئی بازی سے آتا ہوا آتا ہے۔ شاندار اننگز کے ساتھ شاندار کھلاڑیوں کی مدد سے بنگلہ دیش نے بڑی آتی ہوئی بازی سے آتا ہوا آتا ہے.
پاکستان کے مشہور چپ ہاتھ کے فاسٹ بولر شعیب شاہ عردی نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے، جس میں ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار پاکستانی بولر کو 100 وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز ملا۔ وہ اس سنگ میل کو شہر-البنگلہ ملی ٹیسٹ مقابلے میں بننے والی پہلی ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف شہر-البنگلہ ملی قومی کرکٹ اسٹیڈیم میں حاصل کیا ہے۔ عردی نے اس سنگ میل کو حاصل کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے کھلاڑی محمودول حسن جوئ کو گنایا، جس سے وہ WTC تاریخ میں ایک خاص گروپ میں شامل ہو گئے۔ وہ اب WTC تاریخ میں 19ویں کھلاڑی ہیں جو اس مقابلے میں 100 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستانی بولرز میں عردی اب WTC میں 100 وکٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ نومان علی 89، ساجد خان 63، ناسیم شاہ 60، ابراش احمد 46، یاسر شاہ 41، حسن علی 35 اور محمد عباس 34 وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ وقت لکھنے کے وقت بنگلہ دیش 244 کے لیے 3 کھلاڑیوں پر 63 اوورز میں کھڑا تھا، جو پہلے ہی بڑی آتی ہوئی بازی سے دوچار تھا لیکن پھر اچانک کھلاڑیوں کی مدد سے بڑی آتی ہوئی بازی سے آتا ہوا آتا ہے۔ شاندار اننگز کے ساتھ شاندار کھلاڑیوں کی مدد سے بنگلہ دیش نے بڑی آتی ہوئی بازی سے آتا ہوا آتا ہے۔ شاندار اننگز کے ساتھ شاندار کھلاڑیوں کی مدد سے بنگلہ دیش نے بڑی آتی ہوئی بازی سے آتا ہوا آتا ہے
شعیب شاہ عردی ٹیسٹ کرکٹ 100 وکیٹیں WTC بنگلہ دیش شہر-البنگلہ ملی ٹیسٹ مقابلے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Deregulation leads 62 medicines prices up to 100%: DRAP chief tells Senate bodyA survey by the Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP) has revealed that after the government removed official controls on the prices of non-essential medicines in 2024, the prices of 55 percent of medicines increased while 42% of medicines became cheaper and prices of only 2% of medicines remained unchanged.
Read more »
ہنگو؛ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپیں، 6 شہری شہید، دہشتگرد متعدد لاشیں لیکر فرارپولیس، سی ٹی ڈی و سیکورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کے 100 سے زائد دہشت گردوں کی ہنگو میں دراندازی کی کوشش ناکام بنائی
Read more »
ہنگو میں سیکیورٹی فورسز نے 100 سے زائد ملٹنٹس کے بڑے حملے کو روکاہنگو ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج (FAK) کے 100 سے زائد ممبرز کے بڑے حملے کو روک دیا، جس میں زارگری، شناواری، اور نریاب سمیت کئی علاقوں میں گھس جانے کی کوشش کی گئی۔ خبیر پختونخوا پولیس، CTD، فرونٹیئر کور، اور پاکستان آرمی کی مشترکہ کارروائیوں نے ملٹنٹس کو روک کر سیکیورٹی پوسٹس کو محفوظ رکھا۔ لڑائی میں ملٹنٹس کو بھاری نقصان ہوا، جبکہ چھ عام شہری ہلاک ہوئے اور 13 دیگر زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی صاف کرنے کی کارروائی جاری ہے تاکہ علاقہ مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔
Read more »
کراچی میں پانی کی چوری کا بڑا کیس برپا، رینجرز اور KW&SC نے 33 اینچ کی لائن سے غیر قانونی پانی کی چوری کا پکڑاکراچی وائٹر اینڈ سیوراج کورپوریشن (KW&SC) کی مائن لائن سے پانی کی چوری کا بڑا کیس برپا ہوا ہے۔ رینجرز اور KW&SC کے مشترکہ ٹیم نے لاس بلہ برج کے نیچے واقع 33 اینچ کے ڈائمیٹر کی مائن لائن سے پانی کی غیر قانونی چوری کا پکڑا۔ ٹیم نے شکیل مہار اور اس کے ساتھی ابراہیم کے زیر کار 3 زیر زمین نیٹ ورکس پر حملہ کیا، جہاں سے ایک 50 فٹ گہرے زیر زمین پانی کے ٹینک کے نیچے ایک خفیہ ٹنل دریافت ہوئی، جو KW&SC کی مائن لائن سے جڑی ہوئی تھی۔ ٹنل میں 80 ہارس پاور کا ہائی سکشن پمپ اور 4 اینچ کی پائپ لائن لگی تھی، جس سے پانی غیر قانونی طور پر چوری ہو رہا تھا۔ پانی کے نمونوں میں TDS کی سطح 450 تھی، جو بتایا کہ یہ پانی مائن لائن سے تھا، نہ کہ زیر زمین پانی سے۔ شکیل مہار، جو زیر زمین ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، KW&SC کے بڑے ڈیفالٹر میں سے ایک ہیں، جن پر 100 کروڑ روپے کی دھوکہ دائی کیس میں مقدمت جاری ہے۔
Read more »
یونائیٹڈ ایونٹ کے بحران کے قیام چیف ہدا لاہبیب نے جنوبی لبنان میں انسانی ہمد رسائی بڑھانے کی اپیل کییونائیٹڈ ایونٹ کے بحران کے قیام چیف ہدا لاہبیب نے جنوبی لبنان میں انسانی ہمد رسائی بڑھانے کی اپیل کی۔ انہوں نے ایک خبر کانفرنس پر شرکت کی اور کہا کہ انسانی ہمد رسائی موجود ہے، لیکن اسے ان لوگوں تک پہنچانے میں دشواریاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی لبنان میں جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں اور ہزبیلہ کے حملوں کے باوجود، جنگ کا معاہدہ جاری ہے۔ جنگ کے آغاز سے یورپائی یونین نے 100 ملین یور پے کے اضافی انسانی ہمد کے لیے لبنان کا اعلان کیا ہے اور چھ پائلز جو مدد لے کر آ رہے ہیں، ایک سادہ ساتھ بھی آ رہا ہے۔
Read more »