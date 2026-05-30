پاکستان کی موٹرکار صنعت میں الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کی سidge لی图象ی

پاکستان کی موٹرکار مارکیٹ میں الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کی امداد میں تیزی سے اضافے کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے، جس سے روایتی پٹرول گاڑیوں پر منحصر ہونے کے عمل کو متوازی کرنے کا امکان ہے۔
پاکستان کی اٹوموبائل صنعت آئندہ برسوں میں سب سے بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں کی تیزی سے بڑھتی آمد روایتی پٹرول گاڑیوں کی جگہ لینے کی جانب اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ صنعتی اعدادوشمار کے مطابق جون سے دسمبر 2026 کے درمیان پاکستانی مارکیٹ میں 23 نئی گاڑیاں متارف کرائے جانے کا امکان ہے جن میں سے 20 گاڑیاں کسی نہ کسی شکل میں برقی ٹیکنالوجی سے لیس ہونگی۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ میں چین کی بڑی کمپنیاں مقامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اپنی موجودگی کی تیزی سے وسعت دے رہی ہیں۔ اٹو انڈسٹری کے ماہر شفیق احمد شیخ کے مطابق یہ تبدیلی اٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی 2021-26 کے تحت شروع ہوئی۔ متوقع اٹو پالیسی 2026-31 میں مزید تیزی اختیار کرے گی، حکومت درآمدی تیل اور ایل این جی پر انحصار کم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ سیکٹر کی تدریجی برقی کاری کو فروغ دے رہی ہے، جس سے سالانہ تقریباً 4.
5 ارب ڈالر کی بچت متوقع ہے
الیکٹرک گاڑیاں ہائبرڈ گاڑیاں پاکستان موٹرکار صنعت 汽车 پالیسی ٹرانسپورٹ سیکٹر