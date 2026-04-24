فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت کی اشتعال انگیزی پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دشمن کی کسی بھی بلا اشتعال جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا موقف بھی واضح کیا۔
پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بھارت کی جانب سے بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی اور کشیدگی کے تناظر میں ایک مضبوط اور واضح پیغام سامنے آیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف (COAS) نے اوورسیز پاکستان یوں کی ایک اہم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی کسی بھی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی پاکستان کی مکمل تیاری اور صلاحیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ی فوج اپنے دفاع کو ناقابلِ تسخیر بنانے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گی اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملادے گی۔ فیلڈ مارشل منیر نے بھارت ی فوج کی جانب سے مسلسل کی جانے والی سرخیوں اور دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے تمام تر وسائل اور فوجی طاقت کے باوجود پاکستان کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر حال میں تیار ہیں۔ خطاب میں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کشمیر کے تنازعے پر پاکستان کے دیرینہ موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ بھارت ی غاصبانہ قبضے کے خلاف اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس جدوجہد میں انہیں پاکستان کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی جائز حقوق کی بحالی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ فیلڈ مارشل منیر نے بھارت ی پراکسی دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر بھی شدید مذمت کی اور کہا کہ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے ان دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ی دہشت گردی کی حمایت پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اس تاریخی خطاب کو دفاع ی ماہرین نے ایک مکمل دفاع ی ڈاکٹرائن کی حیثیت سے سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ دشمن کو پسپائی پر مجبور کریں گے اور قوم کو تحفظ کا احساس دلائیں گے۔ سپہ سالار نے بھارت ی فوج کی عددی برتری کو بھی غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا دفاع مکمل طور پر ناقابلِ تسخیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار اور تربیت یافتہ فوج ہے جو کسی بھی بیرونی خطرے کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ممکنہ طور پر امن و امان کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب، کراچی میں ایک نوجوان کے اغوا اور اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز کی واردات کی خبر بھی سامنے آئی ہے، جو شہریوں میں خوف و ہراس کا باعث بنی ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں، جو ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق کی حامل ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ عوام کو درست اور بروقت معلومات فراہم کی جائیں.
پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بھارت کی جانب سے بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی اور کشیدگی کے تناظر میں ایک مضبوط اور واضح پیغام سامنے آیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف (COAS) نے اوورسیز پاکستانیوں کی ایک اہم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی کسی بھی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی پاکستان کی مکمل تیاری اور صلاحیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اپنے دفاع کو ناقابلِ تسخیر بنانے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گی اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملادے گی۔ فیلڈ مارشل منیر نے بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل کی جانے والی سرخیوں اور دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے تمام تر وسائل اور فوجی طاقت کے باوجود پاکستان کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر حال میں تیار ہیں۔ خطاب میں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کشمیر کے تنازعے پر پاکستان کے دیرینہ موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ وہ بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس جدوجہد میں انہیں پاکستان کا مکمل تعاون حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی جائز حقوق کی بحالی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ فیلڈ مارشل منیر نے بھارتی پراکسی دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر بھی شدید مذمت کی اور کہا کہ پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے ان دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی دہشت گردی کی حمایت پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اس تاریخی خطاب کو دفاعی ماہرین نے ایک مکمل دفاعی ڈاکٹرائن کی حیثیت سے سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ دشمن کو پسپائی پر مجبور کریں گے اور قوم کو تحفظ کا احساس دلائیں گے۔ سپہ سالار نے بھارتی فوج کی عددی برتری کو بھی غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا دفاع مکمل طور پر ناقابلِ تسخیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار اور تربیت یافتہ فوج ہے جو کسی بھی بیرونی خطرے کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ممکنہ طور پر امن و امان کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب، کراچی میں ایک نوجوان کے اغوا اور اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز کی واردات کی خبر بھی سامنے آئی ہے، جو شہریوں میں خوف و ہراس کا باعث بنی ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں، جو ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق کی حامل ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ عوام کو درست اور بروقت معلومات فراہم کی جائیں
