پاکستان دہشت گردی کے چیلنج کا پوری قوت سے مقابلہ کر رہا ہے، عطا اللہ تارڑ

وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارت پلوامہ جیسے واقعات پر ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے جبکہ پاکستان اپنی قومی سلامتی کے لیے پوری طرح مستعد ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بدھ کے روز ایک اہم پریس کانفرنس اور خصوصی گفتگو کے دوران کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے چیلنج کا پوری قوت سے مقابلہ کر رہا ہے اور ملک کی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ پلوامہ یا پہلگام کے نام نہاد فالس فلیگ آپریشن کو ایک سال گزر چکا ہے مگر بھارت آج تک اپنے موقف کے حق میں کوئی ایک بھی قابل اعتماد ثبوت پیش کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔
وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازعہ مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے تاہم بھارت اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھے ہوئے ہے اور اسے اپنا اندرونی معاملہ قرار دے کر عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کا یہ رویہ ان کے کھوکھلے، غیر منطقی اور تکبر پر مبنی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو خطے کے امن کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے۔
عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ بھارت کا یہ معمول بن چکا ہے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کو بیرونی قرار دیتا ہے اور بیرونی مسائل کو اندرونی کہہ کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالتا ہے جبکہ دہشت گردی جیسے حساس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ان کا پرانا وطیرہ ہے۔ انہوں نے واقعے کے فوری بعد محض دس منٹ کے اندر ایف آئی آر کے اندراج پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پوری کہانی پہلے سے تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی میڈیا اور خود بھارتی سول سوسائٹی کے سنجیدہ حلقوں نے بھی اس مشکوک واقعے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹی اور بے بنیاد رپورٹنگ کے ذریعے جنگی ماحول بنانے کی کوشش کی مگر ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بیانیہ زمین بوس ہو گیا۔ بھارت کی یہ پالیسی عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکی ہے اور اب دنیا حقیقت کو سمجھنے لگی ہے۔
وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں اقلیتیں، خاص طور پر مسلمان اور سکھ، ہندو انتہا پسندی اور ریاستی سرپرستی میں چلنے والی پالیسیوں کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے اندر سے ہی ریاستی ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ چکے ہیں جو اس کی نام نہاد جمہوریت کا پول کھولتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کی بات کی ہے لیکن اگر کسی نے جارحیت کی کوشش کی تو اسے منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ملکی دفاع کے لیے مکمل طور پر ایک پیج پر ہے اور مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا۔
وفاقی وزیر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہیں اور کسی بھی بیرونی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔
