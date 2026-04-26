پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے چین کے ہونان صوبے کے شہر چانگشا میں سانی ہیوی انڈسٹری کا دورہ کیا، جہاں سانی گروپ کے چیئرمن ٹانگ شیوگو نے صدر کو کمپنی کی جدید ترین مینوفیکچرنگ سسٹم، مصنوعات اور ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ میں جاری سرمایہ کاری کے بارے میں بریفنگ دی۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان انجینئرنگ اور کنسٹریکشن مشینری کے میدان میں تعاون، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لینے کا تھا۔ صدر نے سانی کمپنی کی پیدا کردنی کی صلاحیت، معیار اور ٹیکنالوجیکل صلاحیت کی قدراندازی کی اور صنعتی ٹیکنالوجی، مہارتوں کی ترقی اور مشترکہ پروجیکٹس میں تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے چین کے ہونان صوبے کے شہر چانگشا میں سانی ہیوی انڈسٹری کا دورہ کیا، جسے 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے رواتہ دن رپورٹ کیا۔ سانی گروپ کے چیئرمن ٹانگ شیوگو نے صدر کو کمپنی کی جدید ترین مینوفیکچرنگ سسٹم، مصنوعات اور ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ میں جاری سرمایہ کاری کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان انجینئرنگ اور کنسٹریکشن مشینری کے میدان میں تعاون، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لینے کا تھا۔ صدر کو سانی ہیوی انڈسٹری کمپنی لمیٹڈ کے کاروباری عملوں کی تفصیلی وازعہ بھی دی گئی۔ صدر کو بھاری مشینری اور کنسٹریکشن سیکٹر میں استعمال ہونے والی متعلقہ equipment کی پیدا کردنی کی صلاحیت کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ سال 2024 کے لیے کاروباری درآمد 11.
27 بلین ڈالر ہے، جبکہ مصنوعات کی تقسیم اور نوابدی میں مسلسل سرمایہ کاری کی گئی ہے، اور ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ صدر کو کمپنی کے فلیگ شپ فیکٹری کا دورہ بھی کرایا گیا، جو ڈیجٹلی ایکریٹڈ مینوفیکچرنگ فسیلیٹیز، ایڈوانس اٹومیشن اور ڈیٹا ڈرائون پروڈکشن سسٹمز کے لیے مشہور ہے۔ صدر کو فیکٹری کے کاروباری عملوں، ہائی اٹومیشن اور جدید صنعتی مینوفیکچرنگ کے معیارات کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ صدر نے ٹیکنالوجی کی وسیع پیمانے پر ایکریشن، صنعتی پیدا کردنی کی جدید کاری اور کارکردگی کو بہتر بنانے کی اہمیت کو قدراندازی کی۔ صدر نے سانی کمپنی کی پیدا کردنی کی صلاحیت، معیار اور ٹیکنالوجیکل صلاحیت کی قدراندازی کی۔ صدر نے صنعتی ٹیکنالوجی، مہارتوں کی ترقی اور مشترکہ پروجیکٹس میں تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر نے کنسٹریکشن مشینری، ڈیجٹل مینوفیکچرنگ، تجدید شدہ توانائی اور انجینئرنگ کے علاقوں میں تعاون کے امکانات پر بھی روشنی ڈالی۔ کمپنی کے چیئرمن ٹانگ شیوگو نے کمپنی کی نوابدی، ڈیجٹلائزیشن اور بین الاقوامی شراکت کے تعهد کو پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ سانی کمپنی پاکستان کے ساتھ مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی ایکسچینج اور صلاحیت بنائی میں تعاون کو بڑھانے کے لیے نئے مواقع کا تلاش کرنا چاہتی ہے۔ صدر کے ساتھ سندھ کے صوبائی وزیر اعظم کے خاص معاون سرمایہ کاری اور پبلک پریویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس سید قاسم نوید قمر، سندھ کے چیف سیکریٹری، چین میں پاکستان کے سفیر جیانگ زیدونگ اور پاکستان میں چین کے سفیر خلیل ہاشمی بھی شامل تھے
آصف علی زرداری سانی ہیوی انڈسٹری پاکستان-چین تعاون انجینئرنگ اور کنسٹریکشن مشینری صنعت اور ٹیکنالوجی