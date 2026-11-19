پاکستان نے سری لنکا کو اننگز وکٹ سے ہرانے کے قریب پہنچا دیا
راولپنڈی میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن پاکستان نے سری لنکا کو 167 رنز پر پانچ وکٹوں پر محدود کر دیا، میچ میں اننگز وکٹ کی شکست کا امکان بڑھ گیا ہے۔
پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں اپنی برتری کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔ راہل پندی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے اس اہم میچ کے تیسرے دن کی کھانے کے وقفے کے بعد سری لنکا کی ٹیم صرف 167 رنز بنا کر پانچ وکٹوں پر آؤٹ ہو چکی ہے۔ اس وقت سری لنکا اب بھی 60 رنز کے نقصان میں ہے اور انہیں اننگز ڈیفیٹ سے بچنے کے لیے مزید 60 رنز کی ضرورت ہے۔
بلائنگ کا دباؤ اور سری لنکا کا ڈھال
سری لنکا نے اپنے دوسرے اننگز کا آغاز 74 رنز پر تین وکٹوں کے نقصان کے ساتھ کیا تھا لیکن پاکستان کے باؤلرز نے مسلسل دباؤ برقرار رکھتے ہوئے میچ میں اپنی گرفت مضبوط کی۔ ٹیم کے مجموعی اسکور 99 رنز پر دھنجنتا دی سِلوا اپنی 37 رنز کے اننگز کے بعد آؤٹ ہو گئے، جس سے سری لنکا کو پہلے اننگز کے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔Also readIndia's second-stringers complete 4-1 series win over Zimbabwe
میچ میں 134 رنز کے اسکور پر سری لنکا کو ایک اور بڑا دھچکا لگا جب پسنسو سوریابندرا 38 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے۔ انہوں نے غیر ضروری شاٹ کھیلنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے۔ کھانے کے وقفے تک سری لنکا کا اسکور 167 رنز پر پانچ وکٹوں پر رہا اور انہیں اننگز ڈیفیٹ سے بچنے کے لیے مزید 60 رنز کی ضرورت تھی۔
پاکستان کی شاندار بلے بازی کی تفصیلات
اس سے قبل پاکستان نے سری لنکا کے پہلے اننگز کے 98 رنز کے جواب میں 325 رنز بنا کر اپنی شاندار بلے بازی کا ثبوت دیا۔ پاکستان نے اس اننگز میں کھیل کے دوران 227 رنز کی اہم برتری حاصل کی۔ غازی غوری نے پاکستان کی جانب سے 54 رنز بنائے اور وہ سب سے زیادہ سکور کرنے والے بلے باز قرار پائے۔
غازی غوری کے علاوہ ازاد اعواز نے 47 رنز بنائے جبکہ طیب ارید نے 46 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ رضات اللہ نے بھی 42 رنز کا اہم تعاون فراہم کیا۔ اس شاندار مجموعے کی بدولت پاکستان نے سری لنکا کے خلاف میچ میں اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا اور اننگز ڈیفیٹ کی طرف گامزن ہو گئے۔
سری لنکا کے باؤلرز کی کارکردگی
سری لنکا کی جانب سے پہلے اننگز میں غازی غوری کے خلاف باؤلنگ کرتے ہوئے لہیرو کومارا نے سب سے زیادہ چار وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے اپنے بولنگ کارڈ میں اہم کامیابیاں حاصل کیں اور پاکستان کے بلے بازوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ لہیرو کومارا کی کارکردگی نے سری لنکا کو تھوڑی بہت امیدیں دی تھیں۔
اسیتا فرناندو نے بھی تین وکٹیں لے کر پاکستان کی بلے بازی کو سست کرنے کی کوشش کی۔ مِلان راتھناک اور پروبت جیاسوریہ نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ ان کی بولنگ نے پاکستان کے بلے بازوں کے لیے مشکلات پیدا کیں لیکن پاکستان نے بہتر بلے بازی کے ذریعے میچ کو اپنے حق میں بدل دیا۔
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