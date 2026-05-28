پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا شیڈول

کرکٹ ویسٹ انڈیز (سی وی آئی) نے پاکستان کے خلاف دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا شیڈول تصدیق کر دیا ہے۔ یہ سیریز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کے سلسلے میں ہوگی۔
پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف 2-0 سے ہارنے کے بعد رڈ بال کرکٹ میں واپس آؤٹ کرنے کے لیے ایک سیریز میں داخل ہونا ہے۔ ویب ڈیسک)- کرکٹ ویسٹ انڈیز (سی وی آئی) نے تھوڑھی دیر قبل آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کے سلسلے میں پاکستان کے خلاف دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا شیڈول تصدیق کر دیا ہے۔ یہ مقابلہ ویسٹ انڈیز کے گھریلو موسم کے ایک اہم حصے کے طور پر نمایاں ہے اور یہ تاریخی موقع بھی بنے گا جب بριαن لارا کرکٹ اکیڈمی پہلی بار ٹیسٹ میچ کی میزبانی کرے گا- ایک اسٹیج کا ایک اہم مائیکل لیکن مقام اور علاقائی کرکٹ کے ترقی کے لیے اس میں ایک اہم موقع ہے۔ پہلا ٹیسٹ بیریئن لارا کرکٹ اکیڈمی میں منعقد ہوگا اور بعد میں کارکردگی کے لیے ایکشن کوائے کے لئے شیفت کیا جائے گا۔ یہ یقیناً دو ٹرینیڈاڈ کے اہم کرکٹ گراؤنڈز کی میزبانی کے لیے دو ٹیسٹ کا ایک اہم موقع ہے۔ کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ یہ Fixtures اپنے طویل مدتی منصوبے کی عکاسی کرتے ہیں جس کا مقصد بین الاقوامی کرکٹ کو مختلف کیریبین ٹیریٹریز میں منعقد کرنا ہے اور فین اینگیجمنٹ کو بڑھانا اور اسپورٹس کے علاقائی پیداوار کو پھیلانا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان 2-0 سے بنگلہ دیش کے خلاف ہارنے کے بعد رڈ بال کرکٹ میں واپس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا انکہان یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے ٹیسٹ اسائنمنٹ 2026 میں ہارنے کے بعد اپنے فارم اور استحکام کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قابل ذکر یہ ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا ٹیسٹ دورہ کیریبین ہے جو 2021 میں ہوا تھا جب دونوں ٹیموں کے درمیان ایک ہی ہار ہوا تھا۔ پہلا ٹیسٹ: 25-29 جولائی- بیریئن لارا کرکٹ اکیڈمی، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگ.
پاکستان کرکٹ ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ
