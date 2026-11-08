پاکستانی کنسرٹیئم اور تنجز ہیولنگ نے الیکٹرک کمپنیوں کی پرائیویٹائزیشن میں دلچسپی دکھائی
پاکستان کی پانچ بڑی صنعتی گروپس نے ترکی کی تنجز ہیولنگ کے ساتھ مل کر فیصل آباد، گجرات اور اسلام آباد کی الیکٹرک سپلائی کمپنیوں کی پرائیویٹائزیشن کے لیے بولی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔
ترکیہ کے شہر استنبول میں طے پانے والی تاریخی معاہدے کے تحت، پاکستان کی پانچ نامور کاروباری گروپس نے ترکی کے صنعتی دیو ' تنجز ہیولنگ' کے ساتھ اشتراکِ کار کیا ہے۔ یہ مشترکہ کوشش پاکستان کی الیکٹرک ڈسٹریبیوشن انڈسٹری میں بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اتحاد فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ( فیسکو)، گجرات الیکٹرک پاور کمپنی ( جی پی سی او) اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ( آئی ایس سی او) کی پرائیویٹائزیشن میں حصہ لینے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔
صنعتی گروپس اور مشترکہ منصوبے کی تفصیلات
اس پاکستانی کنسرٹیئم میں فٹما گروپ، لیک سٹی، آرٹسٹک ملینرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ڈین گروپ اور فزول گروپ شامل ہیں۔ ان پانچوں گروپس کے مجموعی آپریشنز میں ایک لاکھ سے زائد ورکرز کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف، تنجز ہیولنگ کے پاس تقریباً چالیس ہزار پنجاس (45,000) ملازمین ہیں۔ دونوں فریقین کے مشترکہ ورک فورس کا تخمینہ ایک لاکھ چالیس ہزار پنجاس (145,000) سے زائد لگایا گیا ہے، جو ان کے وسیع تر کاروباری تناظر کی عکاسی کرتا ہے۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
یہ پاکستانی کنسرٹیئم کھاد، ٹیکسٹائل، تعمیرات، کان کنی، ایوی ایشن، صنعتی سرمایہ کاری اور رئیل اسٹیٹ ڈویلپمنٹ جیسے مختلف شعبوں میں سرگرم ہے۔ تنجز ہیولنگ بھی بجلی کی پیداوار اور تقسیم، تعمیرات، کان کنی، دھاتوں اور بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ میں اپنی موجودگی رکھتا ہے۔ یہ اتحاد داخلی مالی وسائل اور بین الاقوامی تکنیکی ماہرین کو یکجا کرنے کا ایک اہم قدم ہے۔
تکنیکی صلاحیت اور تجربات کا امتزاج
تنجز ہیولنگ نے ترکی میں بڑے پیمانے پر بجلی کی تقسیم کے نیٹ ورکس کی مینٹیننس کا تجربہ حاصل کیا ہے، جس میں سی کے انرجی اور دیگر相关联 بزنسز شامل ہیں۔ اس کے پاس پانچ ہزار چھ سو (5,600) میگاواٹ سے زائد بجلی کی پیداوار کا پورٹ فولیو بھی موجود ہے۔ یہ تجربہ پاکستان کی ریاستی ملکیت والی یوٹیلیٹیز کو جدید آپریشنل ماہرانہ علم فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
اس معاہدے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ تنجز انرجی اور اس کنسرٹیئم سے منسلک پاکستانی سرمایہ کار پہلے ہی حکومت کے ابتدائی پرائیویٹائزیشن عمل میں شریک تھے۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ریکارڈ میں آرٹسٹک ملینرز کی قیادت والا ایک کنسرٹیئم درج تھا، جس میں لیک سٹی ہولڈنگز، فٹما کیپیٹلمیٹڈ، ڈین ونچرز اور فزول کتھ ملز لمیٹڈ شامل تھے۔
حکومتی منظوری اور آئندہ مراحل
استنبول میں طے پانے والا یہ معاہدہ فی الحال تینوں الیکٹرک ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی خریداری نہیں ہے۔ مشترکہ ادارے کو اب بھی متعلقہ پرائیویٹائزیشن کی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اسے مقابلے کی بولی میں حصہ لینا ہوگا اور ضروری ریگولیٹری اور حکومتی منظوری حاصل کرنی ہوگی۔ معاہدے کی درست قانونی شیئر ہولڈنگ ڈھانچہ، مالی تعہدات، گورننس کی ترتیبات اور فنانسی پلانز عوامی طور پر ابھی سامنے نہیں آئے ہیں۔
یہ مشترکہ کوشش پاکستان کی پہلی بچے کی الیکٹرک ڈسٹریبیوشن پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشنز میں ایک طاقتور امیدوار کے طور پر ابھر رہی ہے۔ اس سے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری اور بین الاقوامی آپریشنل ماہرانہ خبرے کے ان تینوں اسٹیٹ اوز یوٹیلیٹیز میں داخلے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے، جو قومی معیشت کے لیے اہمیت کا حامل ہیں۔
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