پاکستان نے وسطی ایشیا کے لیے تجارتی راہداری کھول دی، پہلی کھیپ روانہ

پاکستان نے وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانے کے لیے کرغیزستان کے لیے پہلی کھیپ روانہ کی ہے، ایران کے ذریعے ٹرانزٹ کوریڈور بھی فعال کر دیا گیا ہے۔
پاکستان نے وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت ی روابط بڑھانے کی کوششوں کے تحت کرغیزستان کے لیے پہلی کھیپ روانہ کر دی ہے۔ یہ کھیپ منگل کو کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی (کیپزا) سے زمینی راستے سے روانہ کی گئی۔ حکومت نے جمعرات کو اس بات کا اعلان کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد تجارت ی روابط کو وسعت دینے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ یہ اقدام خطے میں بدلتے ہوئے تجارت ی راستوں اور بڑھتی ہوئی جیواسٹراٹیجک کشیدگی کے درمیان پاکستان کی برآمدی منڈیوں میں تنوع اور علاقائی رابطوں کو مضبوط کرنے کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے۔ کیپزا کے ایک بیان کے مطابق، زمینی راہداری کے ذریعے بھیجی جانے والی یہ کھیپ وسطی ایشیا میں نئے اور ابھرتے ہوئے بازاروں کو تلاش کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کھیپ کی کل مالیت 62,461.
60 ڈالر ہے، جس میں 2,113 پیکج شامل ہیں۔ برآمد کردہ اشیاء میں جڑی بوٹیوں کے تیل، جڑی بوٹیوں کی چائے، مہندی، کریمیں اور صابن شامل ہیں – یہ وہ مصنوعات ہیں جو پاکستان کی ویلیو ایڈڈ برآمدات کی بڑھتی ہوئی متنوع قسم اور صلاحیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس راستے سے کھیپ بھیجی گئی، تاہم پاکستان گزشتہ اکتوبر سے بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے پیش نظر افغانستان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل، اس ماہ کے شروع میں، پاکستان نے خنجراب پاس اور سوسٹ ڈرائی پورٹ کے ذریعے چین کے راستے سے وسطی ایشیائی ممالک کو اپنے جنوبی بندرگاہوں سے منسلک کرنے والا ایک نیا تجارتی راستہ فعال کیا، جب اسے کرغیزستان سے مال کی پہلی کھیپ موصول ہوئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق، پاکستان نے ایران کے ذریعے ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کوریڈور بھی فعال کر دیا ہے، جس میں گوادر اور گبد-ریمڈن بارڈر کراسنگ کے راستے شامل ہیں۔ پاکستان اپنے آپ کو زمینی طور پر محصور وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے تجارت اور ٹرانزٹ حب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حکومت ان اقدامات کو برآمدات کو بڑھانے اور ملک کو علاقائی سپلائی چینز میں گہرائی سے ضم کرنے کی وسیع تر حکمت عملی کے حصے کے طور پر پیش کر رہی ہے۔
