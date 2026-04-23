پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے

فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو بچانے کے لیے سرگرم ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سفارتی عمل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
برطانیہ کے معروف مالیاتی جریدے فنانشل ٹائمز نے ایک انتہائی اہم رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کے امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے اور مذاکرات کو مکمل طور پر ناکام ہونے سے بچانے کے لیے خفیہ اور فعال کردار کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اس پیچیدہ سفارتی مشن میں ایک غیر معمولی اور غیر روایتی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست رابطہ کاری کو برقرار رکھنے اور اعتماد سازی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ پہل خاص طور پر اہم ہے کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ایک نازک اور حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں باہمی عدم اعتماد، امریکہ کی جانب سے عائد کردہ سخت اقتصادی پابندیاں، اور حالیہ فوجی واقعات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان ان تمام مشکلات اور چیلنجز کے باوجود، دونوں فریقوں کے درمیان رابطے کا ایک اہم پل بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے، پاکستانی حکام مسلسل دونوں ممالک کے نمائندوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے خدشات اور تحفظات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ایسا مشترکہ نقطہ نظر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ سفارتی کوششیں خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کے عزم کا مظہر ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس کے نتائج دور رس ہوں گے۔ نہ صرف خطے میں کشیدگی کم ہوگی اور امن کا ماحول قائم ہوگا، بلکہ عالمی سطح پر بھی تناؤ میں کمی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اس سے بین الاقوامی تعلقات میں مثبت تبدیلی آئے گی اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کی جانب سے یہ سفارتی پیش قدمی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری پروگرام، شام میں جنگ، اور یمن میں خانہ جنگی جیسے مسائل پر گہرے اختلافات موجود ہیں۔ ان اختلافات کی وجہ سے، دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کئی بار تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ تاہم، پاکستان نے اس صورتحال کو بدلنے اور مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات پاکستان کی ثالثی کی بدولت ممکن ہو پا رہے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی اس کوشش کو سراہا ہے اور اسے خطے میں امن کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبر پاکستان میں خبروں اور حالات حاضرہ کے لیے سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہے، جو اس خبر کی اہمیت اور عوامی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ خبر پاکستان کی خارجہ پالیسی اور خطے میں اس کے اہم کردار کو اجاگر کرتی ہے
