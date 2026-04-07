پاکستان میں پولیو مہم: بچوں کو وٹامن اے کی اضافی خوراکیں دی جائیں گی

پاکستان 13 اپریل سے 19 اپریل تک 2026 کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز کرے گا۔ اس مہم کا مقصد 5 سال سے کم عمر کے 4.5 ملین بچوں کو ویکسین لگانا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو وٹامن اے کی اضافی خوراکیں بھی دی جائیں گی۔
اسلام آباد (ویب ڈیسک) - پاکستان 13 اپریل کو 2026 کا دوسرا ملک گیر انسداد پولیو مہم شروع کرے گا، جو 19 اپریل تک جاری رہے گی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر (NEOC) نے پیر کو یہ اعلان کیا، مزید کہا کہ مہم کا مقصد 5 سال سے کم عمر کے 4.5 ملین بچوں کو ویکسین لگانا ہے۔ پاکستان ، جس نے سال کی اپنی پہلی ملک گیر پولیو مہم فروری میں منعقد کی تھی، پولیو کے کیسز کو 99.
8 فیصد تک کم کرنے میں کامیاب رہا ہے، جو 1990 کی دہائی کے اوائل میں اندازاً 20,000 سے کم ہو کر 2025 میں 31 رہ گئے، NEOC کے مطابق۔ NEOC نے پیر کو کہا کہ "قومی پولیو مہم کے دوران تقریباً 413,000 پولیو کارکن اپنی ڈیوٹی سرانجام دیں گے"۔ "پولیو مہم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کی اضافی خوراکیں بھی فراہم کی جائیں گی۔" صحت کے حکام کا مقصد پنجاب میں 23 ملین سے زائد، سندھ میں 16 ملین سے زائد، خیبر پختونخوا میں 7.2 ملین سے زائد، بلوچستان میں 2.6 ملین سے زائد، اسلام آباد میں 460,000 سے زائد، گلگت بلتستان میں 228,000 سے زائد اور آزاد جموں و کشمیر میں 760,000 سے زائد بچوں کو آئندہ مہم کے دوران ویکسین لگانا ہے۔ NEOC نے کہا کہ "پولیو سے قوم کے مستقبل کی حفاظت کرنا ہر فرد کی قومی ذمہ داری ہے"، والدین اور نگہداشت کرنے والوں پر زور دیا کہ وہ آنے والی مہم کے دوران ویکسین لگانے والوں کے لیے اپنے دروازے کھولیں۔
