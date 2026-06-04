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پاکستان کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیم نے فائنل میچ کے لیے بھرپور تیاری کی

کھیل News

پاکستان کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیم نے فائنل میچ کے لیے بھرپور تیاری کی
پاکستانآسٹریلیافائنل میچ
📆04/06/2026 4:43 am
📰24NewsHD
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پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا موقع ہے۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا موقع ہے۔

پاکستان کے خلاف ہم آہنگی کی چوٹی پر آسٹریلیا نے فائنل میچ کے لیے بھرپور تیاری کی۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان ایئرن فلیٹ کی سربراہی میں آسٹریلیا کی ٹیم نے میچ کے لیے بھرپور تیاری کی ہے۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا موقع ہے۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا موقع ہے۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا موقع ہے.

پاکستان کے خلاف ہم آہنگی کی چوٹی پر آسٹریلیا نے فائنل میچ کے لیے بھرپور تیاری کی۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان ایئرن فلیٹ کی سربراہی میں آسٹریلیا کی ٹیم نے میچ کے لیے بھرپور تیاری کی ہے۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا موقع ہے۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا موقع ہے۔ پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ سیریز جیتنے کے لیے یہ میچ ضروری ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے یہ میچ ایک بڑا موقع ہے

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پاکستان آسٹریلیا فائنل میچ سیریز

 

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