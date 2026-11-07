پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے نئے کھلاڑیوں کو شامل کیا
پی سی بی نے سری لنکا کے خلاف دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے تین نئے کھلاڑیوں کو بلایا ہے جبکہ عامر جمال واپس آئے ہیں۔ سیریز نو نومبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم میں اہم تبدیلیاں کر دی ہیں۔ بورڈ نے پانچ نومبر دو ہزار بیس پانچ کے مطابق چار تبدیلیاں کی ہیں جن میں تین نئے اور کبھی کھیلے ہوئے کھلاڑی شامل ہیں۔ یہ سیریز سری لنکا کے خلاف کھیلی جائے گی جو نو نومبر سے راولپنڈی میں شروع ہو رہی ہے۔
ٹیم میں شامل نئے کھلاڑی اور واپسی
پاکستان کرکٹ بورڈ نے تین ایسے کھلاڑیوں کو ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیا ہے جنہیں اب تک ٹیم میں موقع نہیں ملا۔ ان میں فاسٹ باؤلر علی شبیر، دائیں ہاتھ کے بلے باز محمد طییب عارف اور فاسٹ باؤلر ساقب خان شامل ہیں۔ ان تینوں کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کی وجہ سے ٹیم میں جگہ دی گئی ہے۔Also readU.S. CENTCOM launches Task Force Iron Gate to curb weapons shipments to Iran
اس کے علاوہ پیس بولنگ آل راؤنڈر عامر جمال کو بھی ٹیم میں واپس بلاया گیا ہے۔ انہیں ٹیم میں شامل کرتے ہوئے بورڈ نے علی عثمان اور اللہ بخش کو ٹیم سے ہٹا دیا ہے۔ ان کھلاڑیوں کو ہٹانے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ ٹیم میں ہونے والی ان تبدیلیوں کے بعد ٹیم کا سائز ساٹھ کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔
نئے کھلاڑیوں کی ڈومیسٹک کارکردگی
محمد طییب عارف کو ڈیپارٹمنٹل پہلی درجہ ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے سات میچوں میں سات سو بیس ستاٹھ رنز بنائے ہیں اور ان کی اوسط چھسٹے نو ہے۔ انہوں نے اس سیزن میں تین سنچریاں بھی لگائی ہیں جو کہ کسی بھی بلے باز کے لیے قابل تعریف ہے۔
انیس سالہ علی شبیر نے آٹھ پہلی درجہ میچوں میں بیس بولنگ کی ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد کلب میں سری لنکا کے خلاف تین روزہ مشق کے میچ میں بھی تین وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی باؤلنگ اوسط بھی اچھی رہی ہے اور وہ ٹیم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
ساقب خان نے قائداعظم ٹرافی دو ہزار پچپن سے چھے میں کراچی بلیوز کے لیے چالیس اور سات وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی باؤلنگ اوسط بیس چھ ہے اور انہوں نے سات کے عوض چالیس کی بہترین باؤلنگ بھی کی ہے۔ یہ کارکردگی انہیں ٹیم میں شامل کرنے کی وجہ بنی۔
عامر جمال کی واپسی اور اہمیت
عامر جمال کی واپسی ٹیم کے لیے اہم قرار دی جا رہی ہے۔ انہوں نے پریزیڈنٹس ٹرافی گرے ون فائنل میں سات وکٹیں حاصل کیں اور پچاس پنج رنز بھی بنائے۔ ان کی اس کارکردگی نے مارکھور آئی ٹی سولوشنز کو ٹائٹل دلایا۔
عامر جمال نے لاہور وائٹس کی قیادت بھی کی ہے اور انہوں نے ایک میچ میں تین وکٹیں اور پچاس چار رنز بنائے۔ ان کا تجربہ ٹیم کے لیے فائدہ مند ہو گا کیونکہ وہ پچس سال کے ہو چکے ہیں۔
سیریز کی تاریخیں اور اگلا قدم
پہلا ٹیسٹ میچ نو نومبر سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ یہ میچ تیرہ نومبر تک جاری رہے گا۔ دوسرا میچ سترہ نومبر سے لاہور کے گدافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ اکتیس نومبر تک جاری رہے گا۔
بابر اعظم کپتان کی قیادت کریں گے۔ ٹیم میں محمد عباس، محمد غازی غوری، سلمان علی آغا اور سعود شکیل جیسے اہم کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ بورڈ کی جانب سے اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نئے کھلاڑیوں کو مواقع دیے جائیں گے۔
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