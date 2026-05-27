پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تاریخی دفاعی اور تجارتی تعلقات کا نیا عہد

وزیرِ خارجہ محمد اشاق دار اور آذربائیجان کے جۓ ہُن براموف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے کھلے مباحثے کے دوران دوطرفہ ملاقات کی، تاریخی دفاعی رشتوں اور تجارتی معاہدوں کے بہتر استعمال کے ذریعے اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔
دونوں ممالک کے سربراہان نے تاریخی دفاعی روابط اور وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف اور صدر الہام علی۔یوف کی قیادت کے تحت پیدا ہونے والے مضبوط جوش و خ{}روش کی تعریف کی۔ اس کا پس منظر اس ہفتے اسلام آباد (دُنیا نیوز) - نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ سیکٹری محمد اشاق دار اور ازبیکستان کے وزیرِ خارجہ جۓ ہُن براموف نے مل کر اقوامِ متحدہ کے چارٹر، ریاستی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ مشترکہ عزم کا اظہار کیا اور منصفانہ عالمی نظام میں عالمی جنوب کی اہم آواز کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات کا انعقاد نیو یارک میں جاری اقوامِ متحدہ سیکیورٹی کونسل کے کھلے مباحثے کے ضمن میں عمل میں آیا۔ وزیرِ خارجہ کے دفتر نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ اس موقع پر دار نے براموف سے دوستی اور باہمی مفاہمت کے نئے مراحل کی طرف پیش رفت کے لیے متعدد اہم امور پر بات چیت کی۔ دونوں جانب نے تاریخی دفاعی رشتوں کا جشن مناتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان حفاظتی تعاون کے میدان میں اب تک کی سب سے مضبوط رفتار جاری ہے۔ اس تعاون کو مزید تقویت دینے کے لیے، دونوں ممالک نے ترجیحی تجارتی معاہدے (PTA) اور ٹرانزٹ تجارتی معاہدے (TTA) کے ڈھانچوں کو بہتر بناتے ہوئے اقتصادی فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے پر اتفاق کیا۔ ان کی گفتگو میں توانائی اور مائع قدرتی گیس (LNG) کے شعبوں میں تعاون کی توسیع پر خصوصی توجہ دی گئی۔ دونوں ملکوں نے مشترکہ توانائی منصوبوں، گیس کی ترسیل کے راستوں اور نئی توانائی ٹیکنالوجی کے تبادلہ پر زور دیا۔ اس کے علاوہ، تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کیلئے حکومتی سطح پر نگران گروپس کے قیام پر بھی اتفاق رائے ہوا۔ اس ملاقات کے دوران، دونوں وزیرِ خارجہ نے عالمی جنوب کی آواز کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ غیر مغربی ممالک کی ترقی اور سلامتی کے لیے ایک منصفانہ اور شفاف بین الاقوامی نظام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین بڑھتا ہوا دفاعی اور تجارتی تعاون دونوں ممالک کی علاقائی استحکام اور خوشحالی کی بنیاد ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور صدر الہام علی۔یوف کی قیادت میں جاری اس تعاون کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے مستقبل میں متعدد اعلیٰ سطحی ملاقاتیں اور مشترکہ منصوبے متعین کیے جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف دونوں ممالک کی معیشت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے بلکہ خطے میں امن، سُهولت اور استحکام کے لیے بھی ایک مضبوط مثال قائم ہو گی.
