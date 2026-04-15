پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کا نیا اتحاد: مشرقِ وسطیٰ میں سفارتی ہم آہنگی کی کوششیں

مشرقِ وسطیٰ میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے پیشِ نظر، پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب ایک نئے چار فریقی ڈھانچے کی تشکیل کی جانب گامزن ہیں، جس کا مقصد سفارتی کوششوں اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانا ہے۔ اس اقدام کا مقصد علاقائی استحکام، اقتصادی ہم آہنگی اور مشترکہ حکمت عملی کے ذریعے خطے میں امن قائم کرنا ہے۔
پاکستان ، ترکیہ ، مصر اور سعودی عرب خاموشی سے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ایک نئے 4 فریقی ڈھانچے کو باقاعدہ شکل دینے کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ مشرقِ وسطیٰ میں تیزی سے ہونے والی تبدیلیاں اہم علاقائی ممالک پر سفارت کاری اور سیکیورٹی پر زیادہ قریبی ہم آہنگی پیدا کرنے کا دباؤ ڈال رہی ہیں۔
حکام اس اتحاد کو باقاعدہ نام دینے سے گریزاں ہیں، تاہم رابطوں کی رفتار اور تعداد اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ چار ملکی فورم ایک منظم گروپ میں تبدیل ہو رہا ہے، جس کا مقصد غیر مستحکم خطے میں نتائج پر اثر انداز ہونا ہے۔ اس سلسلے میں حالیہ قدم منگل کے روز اٹھایا گیا جب ان چاروں ممالک کے اعلیٰ حکام نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جو وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی سابق مشاورت کا تسلسل تھا۔
پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ اور ترجمان سفیر طاہر انداربی نے کی، جبکہ ترکیہ کے وفد کی سربراہی نائب وزیر خارجہ سفیر موسیٰ کولاکلیکایا نے کی۔ مصر کی نمائندگی اسسٹنٹ وزیر خارجہ سفیر نزیہ النگاری نے کی، اور سعودی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل شہزادہ ڈاکٹر عبداللہ بن خالد بن سعود الکبیر السعود نے کی۔ اجلاس میں اعلیٰ عہدیداروں نے ان تجاویز کو حتمی شکل دی جو ترکیہ کے شہر انطالیہ میں 17 اپریل کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزرائے خارجہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔
یہ مشاورت بالخصوص ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ فوجی تناؤ کے تناظر میں ہو رہی ہے، جس نے سفارتی منظر نامے کو تبدیل کر دیا ہے اور کشیدگی کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ ان چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ کی سطح پر پہلی ملاقات 19 مارچ کو ریاض میں ہوئی تھی، جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔
محض دس دن بعد، وہ دوبارہ اسلام آباد میں جمع ہوئے، جو اس اقدام کی فوری ضرورت اور سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ انطالیہ میں ایک اور اجلاس کے چند دنوں میں طے پانے کے بعد، حکام کا کہنا ہے کہ یہ تیزی اس مشترکہ سمجھوتہ کی عکاسی کرتی ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں تیزی سے ابھرتے ہوئے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے روایتی سفارتی طریقے اب ناکافی ہیں۔
سفارتی ذرائع نے دی ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ بات چیت کا بنیادی مقصد ایک ایسے تعاون پر مبنی فریم ورک کی تشکیل ہے جو تنازعات کی روک تھام، اقتصادی ہم آہنگی اور اہم علاقائی مسائل پر سیاسی ہم آہنگی پر مبنی ہو۔ ایک ذریعہ نے بتایا کہ چاروں دارالحکومتوں کے درمیان مربوط نقطہ نظر کی ضرورت پر واضح اتفاق پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ اس گروپ کے ڈھانچے پر ابھی کام جاری ہے، لیکن یہ عارضی مشاورت سے آگے بڑھ رہا ہے۔
دورے کے دوران، وفود نے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے ان برادر ممالک کے درمیان تعاون کو ادارہ جاتی شکل دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ قریبی ہم آہنگی امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کے مشترکہ اہداف کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب مشرقِ وسطیٰ میں جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی کی صورتحال گہری ہو رہی ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھرتا ہوا چار فریقی ڈھانچہ کسی باقاعدہ بلاک کے بجائے ایک عملی ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے، جس کی بنیاد علاقائی استحکام، توانائی کی سلامتی اور سفارتی اثر و رسوخ میں مشترکہ مفادات ہیں۔ دریں اثنا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق، حالیہ اجلاس کا مقصد باہمی تعاون کو مزید فروغ دینا اور مشترکہ حکمت عملی وضع کرنا تھا
