پاکستان میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں شدید موسمی تبدیلیوں کی پیش گوئی

پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے ملک کے مختلف حصوں میں گرد و غبار کے طوفان، موسلا دھار بارش، اولے اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے کئی حصوں میں گرد و غبار کے طوفان، موسلا دھار بارش، اولے اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ پی ایم ڈی کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں جزوی طور پر بادلوں کا احاطہ رہنے کی توقع ہے، ساتھ ہی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس دوران کچھ مقامات پر اولے بھی گر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں صوبے کے بیشتر بالائی اضلاع میں جزوی طور پر بادلوں کا احاطہ رہنے کی رپورٹ ہے، تاہم چترال، بونیر، سوات، باجوڑ، ملاکنڈ، پاراچنار، خیبر، محمد، مردان، چارسدہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بٹگرام، شانگلا، کوہستان، دیر، کوہاٹ، اورکزئی، پشاور، نوشہرہ، وزیرستان اور گرد و نواح کے علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ پنجاب میں صوبے کے بیشتر اضلاع میں گرم اور خشک موسم رہنے کی توقع ہے جبکہ جنوبی/مرکزی اضلاع میں گرد و غبار بھری ہوائیں چلنے کی امکان ہے۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، خوشاب، سرگودھا، میانوالی، فیصل آباد، ساہیوال، جھنگ، لاہور، قصور، اوکاڑہ، شیخوپورہ، گجرات، منڈی بہاالدین، حافظ آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، ڈی جی خان اور خوشاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں/ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس عرصے کے دوران کچھ مقامات پر اولے بھی پڑ سکتے ہیں۔ سندھ میں صوبے کے بیشتر اضلاع میں شدید گرم اور خشک موسم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم، دوپہر کے وقت وسطی/جنوبی اضلاع میں تیز/گرد و غبار بھری ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ بلوچستان میں صوبے کے بیشتر اضلاع میں گرم اور خشک موسم رہنے کا امکان ہے جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ہے۔ تاہم، دوپہر کے وقت ژوب، مسکھیل، بارکھان، لورالائی اور گرد و نواح کے علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ پی ایم ڈی نے شہریوں کو اس موسم کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ خاص طور پر ان علاقوں کے رہائشیوں کو جہاں بارش اور اولے کی پیش گوئی کی گئی ہے، انہیں اضافی احتیاط برتنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ یہ موسم لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا باعث بن سکتا ہے، لہذا متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ایم ڈی مسلسل موسم کی نگرانی کر رہا ہے اور تازہ ترین معلومات فراہم کرتا رہے گا۔ شہریوں کو اپ ڈیٹس کے لیے محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس موسم میں فصلوں اور مویشیوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، لہذا کسانوں اور مویشی پالنے والوں کو بھی ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے عوام الناس کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور بارش کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے.
