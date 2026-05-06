پاکستان میں بجلی کے قیمتوں میں کمی کی امید، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹریتھریٹی کو پیش کی گئی پیشنڈیاز

پاکستان میں بجلی کے قیمتوں میں کمی کی امید ہے، جس میں کے الیکٹرک کے صارفین بھی شامل ہیں، جو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹریتھریٹی کو پیش کی گئی ایک چارہویں ماہیہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت ممکن ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے ریپورٹ کیا کہ اپلیکیشن کے مطابق، بجلی کی تقسیم کرنے والی کمپنیاں جنوری سے مارچ 2026 تک کے لیے صارفین کے لیے 63.
94 ارب روپے کی راحت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ریگولیٹر نے 19 مئی کے لیے ایک سماعت کا شیڈول کیا ہے، جہاں پیش کی گئی پیشنڈیاز کو بررسی کی جائے گی اور کوئی بھی آخری فیصلہ لینے سے پہلے اس پر نظر انداز کیا جائے گا۔ اپلیکیشن کے تفصیلی اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ تہویلی چارجز تین ماہوں کے دوران 36.84 ارب روپے کم ہو گئے ہیں۔ علاوه بر آن، سسٹم استعمال کے چارجز اور مارکیٹ آپریشن فیس کے تحت 11.24 ارب روپے کی کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید کمزوری کے لیے 23.51 ارب روپے کی کمی کے تحت اضافی یونٹز کے تحت پیشنڈیاز کیا گیا ہے، جو کل راحت کے پیکیج میں حصہ لیتا ہے۔ اگر یہ پیشنڈیاز منظور ہو جائے تو یہ ملک بھر میں بجلی کے صارفین کے مالی بوجھ کو کم کرنے میں مددگیز ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پیشنڈیاز کے مطابق، بجلی کے قیمتوں میں کمی سے عام عوام کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک اقتصادی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹریتھریٹی کی سماعت میں مختلف سیکٹرز کی نمائندگی کرنے والے افراد بھی شامل ہوں گے، جن میں خانہ پوری، صنعتی اور تجارتی صارفین کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ سماعت ایک شفاف اور منصفانہ طریقے سے ہوگی، تاکہ تمام ذہنیات کا حساب کیا جا سکے۔ بجلی کے قیمتوں میں کمی کے لیے پیش کی گئی پیشنڈیاز میں مختلف عوامل شامل ہیں، جن میں توانائی کے استعمال میں کمی، بجلی کی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس کے کارکردگی میں بہتری، اور بین الاقوامی توانائی مارکیٹ میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ اگر یہ پیشنڈیاز منظور ہو جائے تو یہ ایک اہم قدم ہوگا، جو ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے میں مددگیز ثابت ہو سکتا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹریتھریٹی کی سماعت میں تمام متعلقہ ذہنیات کا حساب کیا جائے گا، تاکہ ایک منصفانہ فیصلہ لیا جا سکے
