پاکستان کو سعودی عرب سے دو ارب ڈالر موصول، معاشی استحکام کی جانب اہم قدم

وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات کے بعد پاکستان کو سعودی عرب سے دو ارب ڈالر کی رقم موصول ہوگئی ہے، جو ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے اور بیرونی قرضوں کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد دے گی۔
پاکستان کو سعودی عرب سے دو ارب ڈالر کی رقم موصول ہوگئی ہے۔ یہ پیش رفت وزیراعظم شہباز شریف کے جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے تفصیلی ملاقات کے چند گھنٹے بعد ہوئی، جس کی اطلاع 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے دی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مملکت سعودی عرب کی وزارت خزانہ سے دو ارب ڈالرز کی فنڈ ٹرانسفر کی تصدیق کی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ لین دین کی ویلیو ڈیٹ 15 اپریل 2026 تھی۔ جدہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران، وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد نے پاکستان کی
معاشی صورتحال اور ملک کی مالی استحکام کے لیے سعودی عرب کی جاری حمایت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ہفتے، ریاض نے پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے اور قرضوں کی ادائیگی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے 3 ارب ڈالرز کی اضافی ڈپازٹ اور موجودہ 5 ارب ڈالرز کی سہولت میں توسیع پر اتفاق کیا۔ یہ اقدام ریاض اور اسلام آباد کے درمیان گہرے ہوتے تعلقات کو اجاگر کرتا ہے، جس کی بنیاد گزشتہ سال ایک دفاعی معاہدے سے پڑی تھی جس میں دونوں میں سے کسی پر بھی حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ پیش رفت وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کے اس اعلان کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب نے 3 ارب ڈالرز کی اضافی ڈپازٹس کا وعدہ کیا ہے، جس کی ادائیگی آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5 ارب ڈالرز کی موجودہ سعودی ڈپازٹ اب سالانہ رول اوور کے انتظامات کے تحت نہیں رہے گی بلکہ اسے طویل مدتی بنیادوں پر بڑھایا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے یہ اعلان واشنگٹن میں عالمی بینک-آئی ایم ایف کے بہاری اجلاس 2026 کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اور پاکستان کے لیے سعودی مالی معاونت اور حکومت کی بیرونی مالیاتی حکمت عملی کے بارے میں اہم تفصیلات فراہم کیں۔ اورنگزیب نے کہا کہ یہ معاونت پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات کے ایک نازک مرحلے پر آ رہی ہے اور یہ زرمبادلہ کے ذخائر کو مضبوط بنانے اور ملک کے بیرونی اکاؤنٹ کو استحکام بخشنے میں مدد دے گی۔ اس سے قبل، پاکستان نے اگلے ہفتے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کو 3.5 ارب ڈالرز کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست مکمل کر لیا ہے۔ ادائیگی کے منصوبے میں 1996-97 میں حاصل کیے گئے 450 ملین ڈالرز، 2018 میں حاصل کیے گئے 2 ارب ڈالرز، اور 2023 میں ڈپازٹ کے طور پر حاصل کیے گئے 1 ارب ڈالرز شامل تھے۔ اطلاعات کے مطابق، 450 ملین ڈالرز رواں ہفتے کے دوران ادا کیے جائیں گے۔ 17 اپریل کو 2 ارب ڈالرز کی ادائیگی شیڈول ہے، جس کے بعد 23 اپریل کو 1 ارب ڈالرز ادا کیے جائیں گے۔ حکام نے بتایا کہ پاکستان نے ادائیگیوں کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر واجبات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان یو اے ای سے رول اوور کیے گئے قرضوں پر سالانہ 6.5 فیصد کی شرح سود ادا کر رہا تھا۔
پاکستان سعودی عرب مالی معاونت زرمبادلہ کے ذخائر شہباز شریف