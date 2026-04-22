پاکستان میں بجلی کی فراہمی میں بہتری اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کا عمل جاری

ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھنے اور بہتر ترسیلی نظام کے باعث لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ ایل این جی کی دستیابی سے صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی۔
پاکستان میں جاری توانائی کے بحران کے تناظر میں ایک خوش آئند پیش رفت سامنے آئی ہے جس کے تحت ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار میں اضافے کے بعد پیک ٹائم کے دوران بجلی کی فراہمی میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ پاور ڈویژن کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا عمل اب صرف ان فیڈرز تک محدود کر دیا گیا ہے جہاں نقصانات کی شرح بہت زیادہ ہے یا بجلی چوری کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ حکومتی حکمت عملی کے تحت صوبوں کی جانب سے مانگ میں اضافے کے پیش نظر
ڈیموں سے پانی کے اخراج کو بڑھایا گیا جس کے نتیجے میں ہائیڈل پاور کے ذریعے 5125 میگاواٹ بجلی پیدا کی گئی جو گرڈ سسٹم میں شامل ہو کر طلب اور رسد کے فرق کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے علاوہ ملک کے جنوبی علاقوں سے وسطی حصے تک 400 میگاواٹ بجلی کی بلاتعطل ترسیل نے سسٹم کو مزید استحکام بخشا ہے جس کے نتیجے میں صارفین کو سہولت ملی ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ رات پیک ٹائم کے دوران بجلی کی طلب میں اضافے کے باوجود صارفین کو صرف ایک سے دو گھنٹے تک کی محدود لوڈ منیجمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ پاور ڈویژن نے واضح کیا ہے کہ جن فیڈرز پر بجلی کے نقصانات زیادہ ہیں وہاں پالیسی کے مطابق اکنامک لوڈ منیجمنٹ کا عمل بدستور جاری رہے گا تاکہ سسٹم کو اوورلوڈ ہونے سے بچایا جا سکے اور تکنیکی خرابیوں کو دور رکھا جا سکے۔ حکام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اکنامک لوڈ منیجمنٹ کا پیک ٹائم لوڈ شیڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتظامی ضرورت ہے۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ ایل این جی کی دستیابی یقینی ہوتے ہی پیک ٹائم لوڈ منیجمنٹ کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا کیونکہ فی الحال ایل این جی کی عدم دستیابی کی وجہ سے تقریباً 5500 میگاواٹ پیداواری صلاحیت کے حامل پاور پلانٹس بند پڑے ہیں جنہیں دوبارہ فعال کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ ملک میں توانائی کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے حکومت طویل المدتی اور قلیل مدتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے تاکہ صارفین کو سستی اور بلاتعطل بجلی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں پھیلی ہوئی دیگر افواہوں کے حوالے سے بھی وضاحت کی گئی ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری مکمل طور پر خیریت سے ہیں اور قوم کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جھوٹی خبروں اور قیاس آرائیوں پر کان نہ دھریں۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر ملک میں بجلی کی صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے اور حکومتی اقدامات سے توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ مزید کم ہو جائے گا۔
