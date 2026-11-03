پاکستان فوج نے افغانستان کی بے بنیاد فائرنگ کا بھرپور جواب دے دیا
پاکستانی فوج نے جنوبی وزیرستان میں افغان سرحدی پوزیشنز پر حملہ کیا۔ کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے۔
پشاور (دنیا نیوز) - پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں افغانستان کی سرحد سے کی گئی بے بنیاد اور غیر تحریک شدہ فائرنگ کا فوری اور بھرپور جواب دیا ہے۔ اس جوابی کارروائی کے دوران پاکستانی فوج نے کئی افغان سرحدی پوزیشنز، mortar positions اور دفاعی نصب کرنے والے مقامات کو نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق، پاکستانی فوجی کارروائی کے دوران افغان طالبان کے افراد نے اپنی پوزیشنز چھوڑ کر فرار ہونا شروع کر دیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر نے تصدیق کی ہے کہ اس تبادلہ فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی سرحدی علاقوں میں کسی قسم کی کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی ہلاکت یا زخمی افراد کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی فورسز فی الحال انتہائی چوکس ہیں اور کسی بھی ممکنہ مزید حملے یا جارحیت کے خلاف ردعمل ظاہر کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس واقعے نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جاری ہونے والے سیکیورٹی تناؤ کو دوبارہ اجاگر کر دیا ہے، جہاں سرحدی فائرنگ کو حاکمین کے لیے ایک مستقل خدشات کا سبب بنا ہوا ہے۔ افغان طالبان کے دستوں نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوزیشنز خالی کر دیں، جس سے صورتحال کچھ دیر کے لیے معمول پر آئی مگر سرحدی خطے میں اب بھی کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستانی افسران نے بار بار یہ عزم دہرایا ہے کہ وہ سرحدی کمیونٹیز کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ملک کے علاقائی سیکیورٹی کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکیوں کا سختی سے مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ کارروائی ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ایک ضروری اقدام تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تاہم، پاکستانی فوج کا مؤقف ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کسی بھی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گی اور اس کے خلاف ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ آگاہی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے عام شہریوں کو بھی مسلسل خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ حکام کی جانب سے جاری کردہ بیانات میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جانب داری سرحد کے خلاف کی جانے والی کسی بھی حرکت کا سامنا کرے گی۔.
پشاور (دنیا نیوز) - پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں افغانستان کی سرحد سے کی گئی بے بنیاد اور غیر تحریک شدہ فائرنگ کا فوری اور بھرپور جواب دیا ہے۔ اس جوابی کارروائی کے دوران پاکستانی فوج نے کئی افغان سرحدی پوزیشنز، mortar positions اور دفاعی نصب کرنے والے مقامات کو نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق، پاکستانی فوجی کارروائی کے دوران افغان طالبان کے افراد نے اپنی پوزیشنز چھوڑ کر فرار ہونا شروع کر دیا۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر نے تصدیق کی ہے کہ اس تبادلہ فائرنگ کے نتیجے میں پاکستانی سرحدی علاقوں میں کسی قسم کی کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی ہلاکت یا زخمی افراد کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی فورسز فی الحال انتہائی چوکس ہیں اور کسی بھی ممکنہ مزید حملے یا جارحیت کے خلاف ردعمل ظاہر کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
اس واقعے نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جاری ہونے والے سیکیورٹی تناؤ کو دوبارہ اجاگر کر دیا ہے، جہاں سرحدی فائرنگ کو حاکمین کے لیے ایک مستقل خدشات کا سبب بنا ہوا ہے۔ افغان طالبان کے دستوں نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی پوزیشنز خالی کر دیں، جس سے صورتحال کچھ دیر کے لیے معمول پر آئی مگر سرحدی خطے میں اب بھی کشیدگی برقرار ہے۔
پاکستانی افسران نے بار بار یہ عزم دہرایا ہے کہ وہ سرحدی کمیونٹیز کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ملک کے علاقائی سیکیورٹی کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکیوں کا سختی سے مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ کارروائی ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ایک ضروری اقدام تھی۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تاہم، پاکستانی فوج کا مؤقف ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کسی بھی قسم کی جارحیت کو برداشت نہیں کرے گی اور اس کے خلاف ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔
آگاہی کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے عام شہریوں کو بھی مسلسل خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ حکام کی جانب سے جاری کردہ بیانات میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جانب داری سرحد کے خلاف کی جانے والی کسی بھی حرکت کا سامنا کرے گی۔
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