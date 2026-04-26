پاکستان اور ایران کے تعلقات میں استحکام، رضا امیری مقدم کا وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا

ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے کردار کو سراہا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دورے کے بعد جاری بیان میں پاک ایران تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال پر زور دیا۔
پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط ہوتے تعلقات اور خطے میں امن کی کوششوں کے حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستان ی وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کے انتھک اقدامات خطے میں استحکام کے لیے اہم ہیں۔ رضا امیری مقدم نے یہ بیان ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں ایک وفد کے اسلام آباد کے دورے کے اختتام پر جاری کیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد پاک ایران دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لینا اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ دورہ علاقائی سفارتی کوششوں کا حصہ ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا ایک اہم قدم ہے۔ رضا امیری مقدم نے حکومت پاکستان ، پاک فوج اور پاکستان ی عوام کا گراں قدر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے خاص طور پر وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے مثبت کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دوروں کی طرح، اس مرتبہ بھی ایران ی وفد کو مکمل سیکیورٹی، تحفظ اور پرسکون ماحول فراہم کیا گیا، جو پاکستان کی بہترین انتظامی صلاحیت، مؤثر منصوبہ بندی اور کامیاب حکمت عملی کا مظہر ہے۔ سفیر نے پاک ایران دوستی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ انہوں نے افواج، سیکیورٹی فورسز، پولیس، تمام سرکاری اداروں کے اہلکاروں اور بالخصوص اسلام آباد کے شہریوں کا ان کے صبر، مہمان نوازی اور تعاون پر دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ی عوام کا رویہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دو روزہ دورے کے دوران پاکستان ی حکام سے اہم ملاقاتیں کی اور علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دورے کے دوران، دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے اور سرحدی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ رضا امیری مقدم نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان قریبی تعلقات خطے میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک باہمی احترام اور مفاد کے اصول پر قائم رہ کر اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں دورے کے اختتام پر ختم کر دی گئیں، جبکہ کراچی میں کلفٹن میں ایف بی آر افسر کے زخمی ہونے کے معاملے میں ملزم کے والد کا بیان ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ کی تازہ ترین معلومات فراہم کرتی ہیں.
پاکستان اور ایران کے درمیان مضبوط ہوتے تعلقات اور خطے میں امن کی کوششوں کے حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی ہے۔ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کے انتھک اقدامات خطے میں استحکام کے لیے اہم ہیں۔ رضا امیری مقدم نے یہ بیان ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں ایک وفد کے اسلام آباد کے دورے کے اختتام پر جاری کیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد پاک ایران دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لینا اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ دورہ علاقائی سفارتی کوششوں کا حصہ ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا ایک اہم قدم ہے۔ رضا امیری مقدم نے حکومت پاکستان، پاک فوج اور پاکستانی عوام کا گراں قدر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے خاص طور پر وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے مثبت کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دوروں کی طرح، اس مرتبہ بھی ایرانی وفد کو مکمل سیکیورٹی، تحفظ اور پرسکون ماحول فراہم کیا گیا، جو پاکستان کی بہترین انتظامی صلاحیت، مؤثر منصوبہ بندی اور کامیاب حکمت عملی کا مظہر ہے۔ سفیر نے پاک ایران دوستی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ انہوں نے افواج، سیکیورٹی فورسز، پولیس، تمام سرکاری اداروں کے اہلکاروں اور بالخصوص اسلام آباد کے شہریوں کا ان کے صبر، مہمان نوازی اور تعاون پر دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کا رویہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دو روزہ دورے کے دوران پاکستانی حکام سے اہم ملاقاتیں کی اور علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دورے کے دوران، دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے اور سرحدی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ رضا امیری مقدم نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان قریبی تعلقات خطے میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک باہمی احترام اور مفاد کے اصول پر قائم رہ کر اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کے اطراف ٹریفک پابندیاں دورے کے اختتام پر ختم کر دی گئیں، جبکہ کراچی میں کلفٹن میں ایف بی آر افسر کے زخمی ہونے کے معاملے میں ملزم کے والد کا بیان ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ کی تازہ ترین معلومات فراہم کرتی ہیں
