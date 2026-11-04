پاکستان پوسٹ آفس میں مبینہ غیر قانونی بھرتیاں، اسعد محمود نیب اور ایف آئی اے کی تحقیقات کی زد میں
پاکستان پوسٹ آفس میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے پر نیب اور ایف آئی اے نے سابق وفاقی وزیر اسعد محمود کو طلب کر لیا ہے۔ منظور شدہ اسامیوں سے زائد بھرتیوں اور ختم شدہ اسامیوں پر تقرریوں کے الزامات کی تحقیقات جاری ہیں۔
سابق وفاقی وزیر مواصلات اسعد محمود کے گرد پاکستان پوسٹ آفس میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب اور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے باضابطہ نوٹس بھی سامنے آ گئے ہیں۔ نیب راولپنڈی نے اسعد محمود کو 10 نومبر 2026ء کو صبح 11 بجے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ نیب کے مطابق یہ تحقیقات اسعد محمود کے دور وزارت یعنی 2022ء اور 2023ء میں پاکستان پوسٹ آفس میں ہونے والی بے ضابطگیوں سے متعلق ہیں۔ دستاویزات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پاکستان پوسٹ آفس میں 3,938 اسامیوں پر بھرتیوں کی اجازت دی تھی، جبکہ مبینہ طور پر 4,252 افراد بھرتی کیے گئے۔ یعنی منظور شدہ تعداد سے زائد افراد کو ملازمت دی گئی۔ نیب کے نوٹس میں 2,646 ختم شدہ اسامیوں پر تقرریوں کا انکشاف بھی ہوا ہے، جس میں کابینہ کمیٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کا الزام سامنے آیا ہے۔ ادارے کے مطابق ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے کنٹریکٹ بنیادوں پر بھرتیوں کی سفارش کے باوجود بڑی تعداد میں مستقل تقرریاں کی گئیں، جس سے پاکستان پوسٹ آفس پر اضافی مالی بوجھ پڑا۔ نیب تحقیقات میں یہ الزامات بھی شامل ہیں کہ بعض منتخب امیدواروں کی سیاسی وابستگی کو میرٹ پر ترجیح دی گئی۔ اس کے علاوہ جعلی اور بوگس دستاویزات کی بنیاد پر تقرریوں، زائد العمر امیدواروں کو ملازمت دینے اور ڈومیسائل کوٹے کی خلاف ورزیوں کے چارجز بھی سامنے آئے ہیں۔ نیب نے واضح کیا ہے کہ طلبی کے نوٹس پر عدم تعمیل کی صورت میں قومی احتساب آرڈیننس 1999ء کی دفعہ 31 کے تحت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر متعلقہ حلقوں کی نظریں اب اس بات پر مرکوز ہیں کہ اسعد محمود نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے بھی اسعد محمود کو اسی معاملے پر طلب کیا ہے۔ ایف آئی اے کے 30 اکتوبر 2026ء کے نوٹس میں انہیں 2 نومبر 2026ء کو صبح 11 بجے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ایف آئی اے نے انکوائری نمبر 197/2026 کے تحت پاکستان پوسٹ آفس میں بھرتیوں کے دوران سنگین بے ضابطگیوں اور مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں۔ ایک ہی نوعیت کے معاملے پر دو مختلف اداروں کی تحقیقات کے باعث سابق وفاقی وزیر کے لیے قانونی مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ معاملہ محض ایک ادارے تک محدود نہیں بلکہ اس سے سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے نظام اور اختیارات کے استعمال پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عوامی وسائل اور سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے اختیارات کا مبینہ سیاسی استعمال اب احتسابی اداروں کی تحقیقات کے دائرے میں آ چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق اصل اہم سوال یہ ہے کہ منظور شدہ اسامیوں سے زائد بھرتیاں کس کے حکم پر ہوئیں اور ختم شدہ اسامیوں پر تقرریوں کی اجازت کس نے دی۔ ان سوالات کے جواب ہی سے واضح ہو گا کہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں شفافیت اور میرٹ کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے معاملات میں غیر جانبدار اور مکمل تحقیقات کی جائیں۔ اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ناگزیر ہے، جبکہ الزامات کی تردید کی صورت میں تحقیقات کے ذریعے حقائق عوام کے سامنے لانا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ فی الحال تمام نگاہیں نیب اور ایف آئی اے کی تحقیقات کے اگلے مرحلے پر لگی ہوئی ہیں۔.
سابق وفاقی وزیر مواصلات اسعد محمود کے گرد پاکستان پوسٹ آفس میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ مزید سنگین ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب اور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے باضابطہ نوٹس بھی سامنے آ گئے ہیں۔ نیب راولپنڈی نے اسعد محمود کو 10 نومبر 2026ء کو صبح 11 بجے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ نیب کے مطابق یہ تحقیقات اسعد محمود کے دور وزارت یعنی 2022ء اور 2023ء میں پاکستان پوسٹ آفس میں ہونے والی بے ضابطگیوں سے متعلق ہیں۔ دستاویزات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پاکستان پوسٹ آفس میں 3,938 اسامیوں پر بھرتیوں کی اجازت دی تھی، جبکہ مبینہ طور پر 4,252 افراد بھرتی کیے گئے۔ یعنی منظور شدہ تعداد سے زائد افراد کو ملازمت دی گئی۔ نیب کے نوٹس میں 2,646 ختم شدہ اسامیوں پر تقرریوں کا انکشاف بھی ہوا ہے، جس میں کابینہ کمیٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کا الزام سامنے آیا ہے۔ ادارے کے مطابق ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے کنٹریکٹ بنیادوں پر بھرتیوں کی سفارش کے باوجود بڑی تعداد میں مستقل تقرریاں کی گئیں، جس سے پاکستان پوسٹ آفس پر اضافی مالی بوجھ پڑا۔ نیب تحقیقات میں یہ الزامات بھی شامل ہیں کہ بعض منتخب امیدواروں کی سیاسی وابستگی کو میرٹ پر ترجیح دی گئی۔ اس کے علاوہ جعلی اور بوگس دستاویزات کی بنیاد پر تقرریوں، زائد العمر امیدواروں کو ملازمت دینے اور ڈومیسائل کوٹے کی خلاف ورزیوں کے چارجز بھی سامنے آئے ہیں۔ نیب نے واضح کیا ہے کہ طلبی کے نوٹس پر عدم تعمیل کی صورت میں قومی احتساب آرڈیننس 1999ء کی دفعہ 31 کے تحت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر متعلقہ حلقوں کی نظریں اب اس بات پر مرکوز ہیں کہ اسعد محمود نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے بھی اسعد محمود کو اسی معاملے پر طلب کیا ہے۔ ایف آئی اے کے 30 اکتوبر 2026ء کے نوٹس میں انہیں 2 نومبر 2026ء کو صبح 11 بجے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ایف آئی اے نے انکوائری نمبر 197/2026 کے تحت پاکستان پوسٹ آفس میں بھرتیوں کے دوران سنگین بے ضابطگیوں اور مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں۔ ایک ہی نوعیت کے معاملے پر دو مختلف اداروں کی تحقیقات کے باعث سابق وفاقی وزیر کے لیے قانونی مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ معاملہ محض ایک ادارے تک محدود نہیں بلکہ اس سے سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے نظام اور اختیارات کے استعمال پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عوامی وسائل اور سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے اختیارات کا مبینہ سیاسی استعمال اب احتسابی اداروں کی تحقیقات کے دائرے میں آ چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق اصل اہم سوال یہ ہے کہ منظور شدہ اسامیوں سے زائد بھرتیاں کس کے حکم پر ہوئیں اور ختم شدہ اسامیوں پر تقرریوں کی اجازت کس نے دی۔ ان سوالات کے جواب ہی سے واضح ہو گا کہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں شفافیت اور میرٹ کی بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے معاملات میں غیر جانبدار اور مکمل تحقیقات کی جائیں۔ اگر الزامات ثابت ہوتے ہیں تو ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ناگزیر ہے، جبکہ الزامات کی تردید کی صورت میں تحقیقات کے ذریعے حقائق عوام کے سامنے لانا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ فی الحال تمام نگاہیں نیب اور ایف آئی اے کی تحقیقات کے اگلے مرحلے پر لگی ہوئی ہیں۔
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