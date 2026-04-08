پاکستان کی سفارتکاری: امریکا اور ایران میں جنگ بندی، اسلام آباد میں مذاکرات کا آغاز

وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتکاری سے امریکا اور ایران میں دو ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان، اسلام آباد میں مذاکرات کا آغاز، مشرق وسطیٰ میں امن کی جانب اہم پیش رفت۔
پاکستان امن کا پیامبر بن گیا، امریکا اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتکاری کامیاب۔\ پاکستان کی اعلیٰ قیادت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین سفارتکاری نے مشرق وسطیٰ کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا ہے۔ امریکا اور ایران نے دو ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے اسلام آباد میں مذاکرات پر رض امن دی ظاہر کر دی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں س امن ے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی عروج پر تھی، اور دونوں ممالک کے درمیان
براہ راست تصادم کا خدشہ موجود تھا۔ ذرائع کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ کیا تھا جسے ایران نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد امریکی صدر نے ایران کو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی، جس کے ختم ہونے سے قبل پاکستان نے ایک اہم سفارتی کردار ادا کیا۔ وزیرِ اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دونوں ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے کیے اور انہیں جنگ بندی پر راضی کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ سفارتی کوششیں خطے میں امن قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے پر راضی ہو جاتا ہے تو امریکہ دو ہفتوں کے لیے ایران پر حملے معطل کر دے گا۔ انہوں نے اس اقدام کو دو طرفہ جنگ بندی قرار دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہو گا۔\جنگ بندی کے اعلان کے بعد، ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے وزیرِ اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جائیں تو ایرانی افواج بھی اپنی کارروائیاں معطل کر دیں گی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے کہا کہ دو ہفتوں کے لیے آبنائے ہرمز سے محفوظ آمدورفت کو یقینی بنایا جائے گا، اور یہ عمل ایران کی مسلح افواج کے ساتھ مکمل رابطے میں رہے گا۔ اس پیش رفت کے بعد، دونوں ممالک کے درمیان براہِ راست مذاکرات اسلام آباد میں کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایرانی نیشنل سپریم کونسل کے مطابق، مذاکرات 10 اپریل سے شروع ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک جاری رہ سکتے ہیں۔ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد ایک حتمی اور دیرپا امن معاہدہ طے کرنا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق، اسلام آباد کو مذاکرات کے لیے مقام کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، جبکہ قطری میڈیا نے بھی ایرانی نیشنل سپریم کونسل کی جانب سے جنگ بندی کی تصدیق کی خبر نشر کی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ تنازع میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو باضابطہ معاہدے کی شکل دینا مذاکرات کا اہم ہدف ہوگا۔ مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں، یہ سلسلہ مزید آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔\وزیرِ اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اقدام دانشمندی اور دور اندیشی کا مظہر ہے۔ وزیرِ اعظم نے اعلان کیا کہ ایران اور امریکا کے وفود کو جمعہ، 10 اپریل 2026 کو اسلام آباد مدعو کیا گیا ہے تاکہ تمام تنازعات کے حتمی حل کے لیے مزید مذاکرات کیے جا سکیں۔ شہباز شریف نے اس امید کا اظہار کیا کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں اہم سنگِ میل ثابت ہوں گے اور آنے والے دنوں میں مزید مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ ان مذاکرات میں، دونوں فریقین کے درمیان تمام زیر التواء معاملات پر بات چیت کی جائے گی، جن میں جوہری پروگرام، علاقائی سلامتی، اور اقتصادی تعاون جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، جنگ بندی کی شرائط اور طریقہ کار پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ جنگ بندی دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ عالمی برادری نے بھی اس پیش رفت کا خیرمقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ مذاکرات خطے میں امن و استحکام کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوں گے۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے اس عمل میں تعاون کا عزم ظاہر کیا ہے اور مذاکرات کی کامیابی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ، مختلف ممالک کے سفارت کاروں اور نمائندوں نے بھی اس پیش رفت کو سراہا ہے اور اسے ایک مثبت علامت قرار دیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری نے خطے میں امن کے قیام کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ ایک بڑے بحران سے بچ گیا ہے
