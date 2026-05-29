پاکستان کے نائب وزیراعظم اور امریکی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں اہم ملاقات کی

پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار اور امریکا کے وزیرخارجہ مارکو روبیو نے واشنگٹن میں اہم ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک- امریکا تعلقات، علاقائی صورت حال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے پاک- امریکا دوطرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور خطے سمیت عالمی صورت حال پر بھی گفتگو کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی اور ثالثی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفترخارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح پر روابط اور خطے میں امن، سلامتی اور خوش حالی کے مشترکہ اہداف کے تحت پاک- امریکا شراکت داری مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا.
