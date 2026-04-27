پاکستان اور چین کے درمیان صحت اور غذائیت کے شعبوں میں تعاون پر کانفرنس کا انعقاد

پاکستان اور چین کے درمیان صحت سائنسز، غذائیت اور روایتی طب کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے کراچی میں ایک اہم کانفرنس منعقد ہوئی۔ وفاقی وزیر صحت نے روایتی طب کو فروغ دینے اور صحت کے نظام کو روک تھام پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
پاکستان اور چین کے درمیان صحت سائنسز، غذائیت اور روایتی طب کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (SZABIST) میں پاکستان - چین انٹرنیشنل کانفرنس برائے فوڈ-میڈیسن ہمولوجی، نیوٹریشن اور ہیلتھ کا آغاز ہوا۔ کانفرنس میں پاکستان اور چین سے تعلق رکھنے والے سرکردہ سائنسدانوں، پالیسی سازوں، ریگولیٹرز اور صنعت کے ماہرین نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے چیف گیسٹ کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کانفرنس کو ایک اہم موضوع پر وقت پر کی جانے والی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے او آئی سی-COMSTECH کو روایتی طب کو فعال طور پر فروغ دینے کی اپیل کی اور کہا کہ پاکستان کے صحت کے نظام کو روک تھام پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ شہری بیماری کے بعد علاج پر انحصار کرنے کے بجائے صحت مند رہیں۔ وزیر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان روایتی جڑی بوٹیوں کی دوائی کو اپنانے اور فروغ دینے میں ایک روشن ستارہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جڑی بوٹیوں کے علاج میں مضبوط مقامی روایات کے باوجود، شعبہ کی ترقی مناسب سرپرستی، منظم تعاون اور مؤثر مارکیٹنگ کی کمی کی وجہ سے مناسب طریقے سے نہیں ہو سکی۔ او آئی سی-COMSTECH کے کوارڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوڈ-میڈیسن ہمولوجی کا تصور غذا کے کردار کو صرف غذائیت کے طور پر نہیں بلکہ بیماری کی روک تھام اور صحت کے فروغ کے ایک ذریعہ کے طور پر بھی ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ روایتی طب ، قدرتی مصنوعات کے تحقیق اور بائیو میڈیکل سائنسز میں پاکستان اور چین کا تعاون سائنسی سفارتکاری کا ایک مضبوط مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایتی چین ی طب میں چین کی وسیع مہارت، پاکستان کی بھرپور حیاتیاتی تنوع اور دواؤں کے پودوں کے وسائل کے ساتھ مل کر، جدت کے لیے زبردست مواقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے COMSTECH کے جانب سے ثبوت پر مبنی روایتی طب ، مشترکہ تحقیقی مراکز، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سرحد پار دواسازی اور غذائی صنعتوں کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر لیو شنمین، WHO کے روایتی طب کے ماہر مشیر پینل کے رکن اور ننگبو یونیورسٹی کے چیف سائنسدان نے اپنے افتتاحی بیان میں کانفرنس کو پاکستان اور چین کے درمیان پائے جانے والے گہرے علمی اخوت کی جشن منانے کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے جڑی بوٹیوں کی دوائیوں، فوڈ نیوٹریشن، اسپیس میڈیسن اور ڈرگ ڈسکوری میں پاکستان ی اداروں کے ساتھ دو دہائیوں سے زیادہ کے تعاون کو اجاگر کیا۔ انہوں نے روایتی چین ی طب پر Sino-Pakistan مراکز کے قیام، جڑی بوٹیوں کی دوائی R&D پر مشترکہ لیبارٹریوں، چین میں پاکستان ی ڈاکٹروں کی تربیت اور پاکستان میں چین ی صحت کی دیکھ بھال کی مصنوعات کی کامیاب ریگولیٹری منظوریوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری کو چین ، پاکستان اور مسلم دنیا کے درمیان سائنسی تعلقات کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرنے پر سراہا۔ کانفرنس میں بعد میں پاکستان اور چین کے سرکردہ محققین کی جانب سے دواؤں کے پودوں، کلینیکل ٹرائلز، فوڈ سیفٹی ریگولیشنز، دواسازی کے تعاون اور تغذیہ پر مبنی صحت کی دیکھ بھال کے حل پر مبنی پریزنٹیشنز کے ساتھ تکنیکی سیشنز منعقد ہوئے۔ افتتاحی سیشن پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کے ساتھ شروع ہوا، اس کے بعد مقدس قرآن کی تلاوت کی گئی اور پروفیسر ڈاکٹر عتیہ الوہاب، پنجوانی سنٹر فار مالیکیولر میڈیسن اینڈ ڈرگ ریسرچ، یونیورسٹی آف کراچی کی جانب سے دو طرفہ تقریب کا تعارف کرایا گیا۔ کلیدی مقررین میں او آئی سی-COMSTECH کے کوارڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری، چین ی سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر لیو شنمین، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان (DRAP) کے سی ای او ڈاکٹر عبیداللہ اور وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال شامل تھے۔ سندھ کے وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو کی جانب سے ڈاکٹر دبیر احمد خان نے ریمارکس دیے جبکہ SZABIST کے اسلام آباد کیمپس کے سربراہ مسٹر خسرو پرویز خان نے بھی افتتاحی تقریب میں خطاب کیا.
