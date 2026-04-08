پاکستان کی کاوشوں سے ایران-امریکا میں جنگ بندی، اسلام آباد میں مذاکرات کا امکان

وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ نے لبنان سمیت مختلف علاقوں میں فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے اور اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے وفود کو مدعو کیا گیا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لبنان سمیت مختلف علاقوں میں فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ خبر خطے میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم قدم قرار دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور اسے دانشمندی اور دور اندیشی کا مظہر قرار دیا۔ اس فیصلے سے خطے میں جاری کشیدگی میں کمی آنے اور امن و استحکام کے لیے راہ ہموار ہونے کی امید ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ یہ جنگ بندی فوری
طور پر نافذ العمل ہو چکی ہے اور تمام فریقین کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس پیش رفت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو خطے میں امن کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی، وزیر اعظم نے کہا کہ فریقین کے درمیان اعتماد کی بحالی اور مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کو حل کرنے کی کوششیں جاری رہنی چاہئیں۔\وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے وفود کو جمعہ، 10 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں مدعو کیا گیا ہے تاکہ تمام تنازعات کے حتمی حل کے لیے مزید مذاکرات کیے جا سکیں۔ اس اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا اور تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں فریقین نے غیر معمولی فہم و فراست کا مظاہرہ کیا ہے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں اہم سنگِ میل ثابت ہوں گے اور آنے والے دنوں میں مزید مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ یہ پیش رفت پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ خطے میں امن و استحکام سے پاکستان کی معیشت اور سماجی ترقی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ، وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کو ناقابل معافی جرم قرار دیا اور کہا کہ اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔\اس اعلان کے بعد، سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کی حمایت کی ہے۔ یہ اقدام خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو بحال کرنے اور اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کی جانے والی یہ کوششیں خطے میں امن و استحکام کے قیام اور پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ، وزیر اعظم نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس عمل میں تعاون کریں اور خطے میں امن کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں۔ مجموعی طور پر، وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ اعلان خطے میں امن کے لیے ایک اہم قدم ہے اور اس سے پاکستان سمیت تمام ممالک کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ فیصلہ نہ صرف خطے میں کشیدگی کو کم کرے گا بلکہ مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے مسائل کے حل کی راہ بھی ہموار کرے گا۔ وزیر اعظم کا یہ وژن خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے ایک امید افزا قدم ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے
