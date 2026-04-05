پاکستان اور مصر کا ایران-امریکہ رابطے بحال رکھنے میں کردار

میڈیا رپورٹس کے مطابق، پاکستان اور مصر امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے قائم رکھنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔
پاکستان اور مصر ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے بحال رکھے ہوئے ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف ایران ی مذاکرات کاروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور مصر نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ترکی کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے (سی این این) نے پاکستان ی سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان اور مصر ان ممالک میں شامل ہیں
جو امریکہ اور ایران کے حکام کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے نئی ڈیڈ لائن کے ساتھ دھمکی دی کہ اس سے پہلے کہ امریکہ ایرانی توانائی کے مراکز کو نشانہ بنانا شروع کرے، آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے۔ اس سے قبل، پاکستان کے دفتر خارجہ نے ہفتے کے روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے ایرانی ہم منصب، عباس عراقچی سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور اس دوران انہوں نے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا، اور مسائل کو بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو مختلف میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے متضاد بیانات دیے۔ ایک طرف انہوں نے ایران میں تیل کو قبضے میں لینے اور سب کچھ تباہ کرنے کی بات کی، جبکہ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ امریکہ ان لوگوں کو استثنیٰ دے گا جو ایران کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو سب کچھ تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری جانب مذاکرات کا عندیہ دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے قریبی مشیر، جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف، ایرانی مذاکرات کاروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ الجزیرہ نے مزید بتایا کہ متعدد رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ مصر، پاکستان اور ترکی مذاکرات کار ہیں، لیکن ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر براہ راست ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے پیغام رسانی کے ذریعے بات چیت کر رہے ہیں، اگرچہ اس خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ لیکن ٹرمپ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کے قریبی مذاکرات کار جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف مذاکرات کے لیے ایرانی نمائندوں کے ساتھ قریبی طور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ چین نے روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ ایران میں منگل کو پاور پلانٹ اور پل سمیت تمام تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد، ایران نے چار امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عراق میں ایک مزاحمتی گروپ نے امریکی اڈوں کے خلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف کسی ممکنہ جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، جو کہ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی تشویشناک ہے کہ اس سے عالمی سطح پر توانائی کی منڈیوں اور اقتصادی استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ عالمی برادری کو اس بحران کے خاتمے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام فریقین کو سفارتی مذاکرات اور باہمی احترام پر مبنی رویے کو فروغ دینا چاہیے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور کسی بھی قسم کی مسلح تصادم سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ، خطے میں موجود تمام ممالک کو غیر جانبدار رہنے اور کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کرنا چاہیے جو کشیدگی کو مزید بڑھاوا دے۔ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرنا بھی انتہائی ضروری ہے
