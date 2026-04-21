پاکستان کی امریکہ اور ایران پر جنگ بندی میں توسیع اور سفارت کاری پر زور دینے کی اپیل

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے سخت موقف اپنا لیا ہے اور فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔
اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع پر غور کریں اور مذاکرات و سفارت کاری کو ترجیح دیں۔ امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کے ساتھ ملاقات کے دوران، جس میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کا مستقل موقف یہی ہے کہ تنازعات کو حل کرنے اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے بات چیت ہی سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے امریکہ اور ایران کے
درمیان رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے دونوں ممالک سے اپیل کی کہ وہ موجودہ جنگ بندی میں توسیع کریں اور سفارتی کوششوں کے لیے دروازے کھلے رکھیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق نٹالی بیکر نے علاقائی امن کے فروغ اور دونوں ممالک کے درمیان مواصلات میں سہولت فراہم کرنے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا اعتراف کیا۔ دریں اثنا، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں دشمنی ختم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ کی سودے بازی کی طاقت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہم ایک بہترین ڈیل کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ایران کے پاس کوئی دوسرا انتخاب نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مذاکراتی موقف انتہائی مضبوط ہے۔ تاہم، انہوں نے جنگ بندی میں توسیع سے ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس میں توسیع نہیں چاہتے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر جلد معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کا دوبارہ آغاز کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بمباری کی توقع رکھتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں یہی بہتر رویہ ہے اور ہماری فوج کارروائی کے لیے مکمل تیار ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتوں پر محیط جنگ بندی منگل کو ختم ہونی تھی تاہم ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یہ بدھ کی شام تک جاری رہے گی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اطلاعات کے مطابق امریکی وفد کی اسلام آباد آمد متوقع ہے اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان براہ راست مذاکرات کے دوسرے دور کی توقعات وابستہ ہیں۔ 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے والے پہلے دور میں کوئی حتمی معاہدہ تو نہ ہو سکا لیکن پاکستان کی ثالثی میں جنگ بندی برقرار رہی۔ فروری کے آخر میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہونے والے عالمی ایندھن کے بحران کے تناظر میں پاکستان نے ایک ثالث کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے۔ وائٹ ہاؤس اور تہران دونوں نے پاکستان کے سہولت کار کے کردار کو تسلیم کیا ہے۔ تاہم، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واشنگٹن کے متضاد اشاروں پر تنقید کرتے ہوئے اسے ایک تلخ پیغام قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور ایرانی کارگو جہازوں پر حملوں کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار ہے۔ ان تمام تر حالات میں پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں تاکہ خطے کو مزید کسی بڑے جنگی بحران سے بچایا جا سکے اور مذاکرات کی میز کو دوبارہ فعال کیا جا سکے
پاکستان، امریکہ، ایران، سفارت کاری، جنگ بندی