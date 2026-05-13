پاکستان کا چین میں پہلا پانڈا بانڈ پروگرام: وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بیجنگ روانگی

وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چین کے مقامی کیپیٹل مارکیٹ تک رسائی کے لیے بیجنگ روانہ ہو گئے ہیں جہاں پاکستان ایک ارب ڈالر کے پانڈا بانڈ پروگرام کا آغاز کرے گا تاکہ مالیاتی ذرائع میں تنوع لایا جا سکے۔
پاکستان کی معاشی تاریخ میں ایک اہم موڑ لاتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بدھ کے روز بیجنگ روانہ ہوئے تاکہ پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ پروگرام کی افتتاحی تقریب میں شرکت کر سکیں۔ یہ اقدام پاکستان کے لیے چین کی مقامی کیپیٹل مارکیٹ تک پہلی بار رسائی حاصل کرنے کے حوالے سے ایک تاریخی سنگ میل تصور کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پانڈا بانڈ ز کا آغاز پاکستان کی مالیاتی حکمت عملی کا ایک کلیدی حصہ ہے جس کا بنیادی مقصد ملک کے لیے مالیاتی ذرائع میں تنوع پیدا کرنا اور عالمی سطح پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے پاکستان اپنی عالمی مالیاتی موجودگی کو وسعت دینے اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومتی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان اب روایتی مالیاتی ذرائع کے ساتھ ساتھ مارکیٹ پر مبنی فنانسنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ملک کی معیشت بحالی کے راستے پر گامزن ہے اور عالمی سرمایہ کاروں کے درمیان پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اس پانڈا بانڈ پروگرام کی کل مالیت ایک ارب ڈالر مقرر کی گئی ہے، جس میں ابتدائی طور پر 250 ملین ڈالر کے برابر بانڈز جاری کیے جائیں گے۔ اس اہم مالیاتی اقدام کو ایشین ڈویلپمنٹ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی بھرپور حمایت حاصل ہے، جس سے عالمی سرمایہ کاروں کی نظر میں پاکستان کی ساکھ مزید بہتر ہونے کی توقع ہے۔ اس پیش رفت کو پاکستان کے معاشی اشاریوں میں بہتری کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً برآمدات میں اضافے، ترسیلات زر میں بہتری اور مجموعی میکرو اکنومک استحکام کے مثبت رجحانات اس پروگرام کی بنیاد بنے ہیں۔ سرکاری حکام کا ماننا ہے کہ یہ اقدام عالمی مالیاتی اداروں اور سرمایہ کاروں کے اس بھروسے کا ثبوت ہے جو انہوں نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے اور معاشی سمت پر ظاہر کیا ہے۔ یہ پروگرام نہ صرف پاکستان کو ضروری سرمایے کی فراہمی میں مدد دے گا بلکہ اسے مستقبل میں مزید بین الاقوامی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کرے گا۔ بیجنگ میں منعقد ہونے والی اس افتتاحی تقریب میں چین کی حکومت اور بڑے مالیاتی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی مالیاتی تنظیموں، سرمایہ کاروں اور بینکنگ سیکٹر کے اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ شرکت کرنے والے اداروں میں چین کی وزارت خزانہ، پیپلز بینک آف چائنا، ایشین ڈویلپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، چائنا انٹرنیشنل کیپیٹل کارپوریشن، بینک آف چائنا، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اور ہونگ تا سیکیورٹیز شامل ہیں۔ اس تقریب کے دوران پاکستان کی معیشت اور سرمایہ کاری کے بہترین مواقع کے حوالے سے ایک خصوصی پریزنٹیشن بھی دی جائے گی جس میں ملک کے معاشی منظر نامے کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اپنے خطاب میں پاکستان کی معاشی بحالی، حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اصلاحاتی اقدامات، سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسیوں اور مستقبل کے معاشی ویژن پر روشنی ڈالیں گے۔ وہ دنیا کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اب سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ اور منافع بخش جگہ بن چکا ہے۔ اس دورے کا ایک اہم پہلو پاکستان اور چین کے درمیان معاشی تعاون کے نئے راستوں کی تلاش کرنا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے تعلقات طویل عرصے سے اسٹریٹجک تعاون، باہمی اعتماد اور معاشی شراکت داری پر مبنی رہے ہیں، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت۔ وزیر خزانہ اپنے دورے کے دوران مختلف سرمایہ کاروں، مالیاتی اداروں اور چینی حکام کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے تاکہ دوطرفہ معاشی تعاون کو فروغ دیا جا سکے اور مستقبل کی مالیاتی شراکت داری کے حوالے سے جامع حکمت عملی وضع کی جائے۔ اس کے علاوہ وہ چینی میڈیا کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ پاکستان کی معاشی صورتحال اور اصلاحات کے بارے میں درست معلومات فراہم کی جا سکیں اور عالمی سطح پر مثبت تاثر پیدا کیا جا سکے۔ یہ دورہ پاکستان کی معاشی استحکام کی کوششوں میں ایک نیا باب ثابت ہو سکتا ہے اور چین کے ساتھ گہرے معاشی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگا.
