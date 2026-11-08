پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز راولپنڈی میں
نئے کوچز اور نئے کھلاڑیوں کے ساتھ پاکستانی ٹیم سری لنکا کے خلاف راولپنڈی میں پہلا ٹیسٹ کھیلے گی۔ بابر اعظم کی کپتانی میں ٹیم نے نیا آغاز کیا ہے۔
نئی ٹیم کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف دو میچوں والی ٹیسٹ سیریز کا آغاز آج پیر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ یہ سیریز انگلینڈ میں ہونے والی سیریز کے بعد پاکستان کی پہلی ٹیسٹ سیریز ہے جس میں سات کھلاڑیوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ ہیڈ کوچ سرافراز احمد اور باؤلنگ کوچ عمر گل کو ستمبر میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں کے بعد ہٹا دیا گیا تھا۔
پاکستان ٹیم میں بڑی تبدیلیاں
سفید بالوں کے کوچ مائیک ہیسن کو ٹیسٹ سیٹ اپ میں شامل کیا گیا ہے جس کے بعد ٹیم میں بڑی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں۔ انجری یا فارم کی وجہ سے سینئر وکیپر بیٹر محمد رضوان، سابق کپتان شان مسعود اور سپن ڈیوٹ ساجد خان اور نومان علی کو ٹیم سے باہر کیا گیا۔ پانچ ایسے کھلاڑی جو ایڈگسٹن میں آخری ٹیسٹ میں کھیلے تھے وہ بھی اس سیریز کے لیے چھوڑ دیے گئے۔Also readپاکستانی اداکارہ میرا کی بہن شیخا عباس کا لندن میں انتقال
سالم آغا اور عامر جمال صرف دو کھلاڑی ہیں جو ہٹائے گئے سات کھلاڑیوں میں سے واپس آئے ہیں۔ نئے چہروں میں محمد طیبہ، سعد بیگ، تییب عارف، سمیر منہاس، ساقب خان اور علی شبور شامل ہیں جو پہلی بار ٹیم کا حصہ بنے ہیں۔ کپتان بابر اعظم نے نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کا اظہار کیا ہے۔
بابر اعظم کی فارم کی بحالی کی خواہش
بابر اعظم نے 40 ٹیسٹ اننگز کے بعد سنچری بنانے کے لیے پرعزم ہونے کا اظہار کیا ہے جو ان کے لیے ایک چیلنج کا باعث ہے۔ ان کا آخری ٹیسٹ سنچری دسمبر 2022 میں کراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف آئی تھی۔ بابر اعظم نے جولائی میں دوبارہ کپتان مقرر ہونے کے بعد گھریلو میچز کھیل کر فارم بحال کرنے کی کوشش کی۔
ان کا کہنا ہے کہ جتنے زیادہ میچز کھیلیں گے اتنی ہی بہتری آئے گی۔ سری لنکا کی ٹیم بھی نئے کپتان کوسل مینڈس کی قیادت میں نئے سرے سے آغاز کر رہی ہے۔ مینڈس نے ڈھننجایا ڈی سلوا سے کپتانی سنبھالی ہے اور انہیں اس ذمہ داری سے پرعزم دیکھا جا رہا ہے۔
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا اثر
یہ سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے چوتھے سائیکل کا حصہ ہے جس میں پاکستان نوں نمبر پر ہے جبکہ سری لنکا ساتویں نمبر پر ہے۔ دوسرا ٹیسٹ میچ اکیس نومبر کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ ریفری ڈین کاسکر برطانیہ سے اس سیریز کی قیادت کریں گے۔ ٹیموں کی حتمی لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں جن میں نئے چہرے اور تجربہ کار کھلاڑی شامل ہیں۔
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