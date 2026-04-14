پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، مشرق وسطیٰ میں امن کی امیدیں

پاکستان سٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں منگل کے روز زبردست تیزی دیکھی گئی، کے ایس ای-100 انڈیکس میں 4,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات سے منسلک ہے۔ ایشیائی اسٹاک میں بھی اضافہ ہوا جبکہ تیل کی قیمتوں میں کمی آئی۔
کراچی (دنیا نیوز) پاکستان سٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں منگل کے روز مثبت رجحان دیکھنے میں آیا، مشرق وسطیٰ کی جنگ کے حل کی امیدوں کے درمیان ایک اہم بحالی ریکارڈ کی گئی۔ یہاں تک کہ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی بھی عائد کر رکھی ہے۔ دن کے دوران ہونے والی ٹریڈنگ میں، کے ایس ای-100 انڈیکس میں 4,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو گزشتہ بند ہونے کے 160,591 پوائنٹس کے مقابلے میں 164,683 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔
اس دوران، ایشیائی اسٹاک میں تیزی آئی جبکہ منگل کے روز تیل کی قیمتیں اور محفوظ پناہ گاہ ڈالر میں کمی آئی، سرمایہ کاروں نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے حل پر اعتماد کیا۔ ذرائع نے روئٹرز کو بتایا کہ واشنگٹن اور تہران نے بات چیت کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، اور ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ معاہدے تک پہنچنے کی کوشش میں پیش رفت ہو رہی ہے۔
سرمایہ کاروں نے اس امید کا فائدہ اٹھایا، جس سے مجموعی مارکیٹ کا موڈ بلند ہوا اور جاپان سے باہر ایشیا پیسیفک کے حصص کا ایم ایس سی آئی کا وسیع تر انڈیکس (.MIAPJ0000PUS) تقریباً 2 فیصد بڑھ گیا، جبکہ جاپان کا نکی (.N225) 2 فیصد سے زیادہ بڑھ گیا۔ ناسڈاک فیوچرز میں 0.2 فیصد کا اضافہ ہوا جبکہ ایس اینڈ پی 500 فیوچرز مستحکم رہے، وال اسٹریٹ پر راتوں رات ریلی کے بعد، یورو سٹوکس 50 فیوچرز میں 0.41 فیصد اور ڈیکس فیوچرز میں 0.6 فیصد کا اضافہ ہوا۔
مجموعی طور پر، مارکیٹ کا رجحان مثبت رہا، جو کہ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کی امیدوں سے تقویت پا رہا تھا، جو عالمی سطح پر اسٹاک مارکیٹوں کے لیے ایک اہم محرک تھا
پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ایس ای-100 اسٹاک مارکیٹ مشرق وسطیٰ تیل کی قیمتیں
