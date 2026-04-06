پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن قائم کرنے کی کوششیں

برطانوی میڈیا کے مطابق، پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس منصوبے میں فوری جنگ بندی اور طویل المدتی معاہدے کے لیے مذاکرات شامل ہیں۔
لندن: برطانوی میڈیا نے خبر دی ہے کہ ایران اور امریکہ کو جاری دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ موصول ہوا ہے، جس پر دونوں ممالک مبینہ طور پر نظرثانی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے دو مرحلوں کا ایک فریم ورک پیش کیا ہے۔ پہلا مرحلہ فوری طور پر دشمنی کو روکنا ہے، جس کے بعد ایک طویل المدتی، مستقل معاہدے کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ اس منصوبے میں فوری جنگ بندی کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی تجویز بھی ہے، جس میں پاکستان واحد
مواصلاتی چینل کے طور پر کام کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق، پاکستان کی فوجی قیادت نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا ہے۔ ممکنہ معاہدے کو “اسلام آباد معاہدے” کا نام دیا جا رہا ہے، جس میں ابتدائی مذاکرات کے تحت 45 دن کی جنگ بندی شامل ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل، امریکہ میں قائم اشاعت ایگزیوس نے امریکی، اسرائیلی اور علاقائی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دو مرحلوں کے معاہدے کا آغاز ممکنہ طور پر 45 دن کی عارضی جنگ بندی سے ہوگا، جس کے دوران مستقل شرائط پر بات چیت کی جائے گی۔ دوسرا مرحلہ دشمنی کے خاتمے کو حتمی شکل دے گا، جس میں اگر اضافی مذاکراتی وقت کی ضرورت ہو تو عارضی جنگ بندی میں توسیع کا امکان بھی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ نے فوری طور پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں جزوی معاہدے تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن یہ کشیدگی کو روکنے کا آخری موقع ہے۔ اس سے قبل، وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی تھی کہ پاکستان، مصر اور ترکی ایران کو مذاکرات میں شامل ہونے پر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے امریکی مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس پر ردعمل دیتے ہوئے، ترجمان دفتر خارجہ پاکستان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ وزارت ان رپورٹس کی نہ تو تصدیق کرتی ہے اور نہ ہی تردید کرتی ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ امن عمل جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ مختلف رپورٹس میں 45 دن کی جنگ بندی یا 15 نکاتی تبادلے کی تجویز کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وزارت انفرادی یا مخصوص مسائل پر کوئی تبصرہ نہیں کرتی۔\پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری تنازعہ کو ختم کرنے کے لیے پیش کیے جانے والے دو مرحلوں کے فریم ورک کو مبینہ طور پر دونوں فریقین جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ منصوبہ، جسے “اسلام آباد معاہدہ” کا نام دیا جا رہا ہے، میں فوری جنگ بندی، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور طویل المدتی معاہدے کے لیے مذاکرات شامل ہیں۔ پاکستانی قیادت نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے، امریکی نائب صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ مسلسل رابطے برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کوشش کا مقصد خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا اور امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔\ابتدائی مرحلے میں، جنگ بندی کے بعد، مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے گا جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان مستقل امن معاہدے تک پہنچنا ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ مذاکرات میں مختلف مسائل پر غور کیا جائے گا، جن میں سلامتی کی ضمانتیں، اقتصادی تعاون اور باہمی تعلقات کی بحالی شامل ہیں۔ منصوبے میں آبنائے ہرمز کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، جو عالمی تجارت کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے۔ اس لیے، اس گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کی تجویز خطے میں معاشی سرگرمیوں کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں سفارتی کوششوں اور سیاسی عزم کی ضرورت ہوگی۔ خطے میں امن قائم کرنے کی یہ کوشش ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمام فریقوں کی جانب سے سنجیدہ تعاون اور سمجھوتے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ، پاکستان نے فریقین کے درمیان مواصلاتی چینل کے طور پر کام کرنے کا عہد کیا ہے، جس سے مذاکرات کی کامیابی کا امکان بڑھ سکتا ہے۔\واضح رہے کہ اس خبر کے بعد، مختلف حلقوں میں اس منصوبے پر بحث جاری ہے۔ کچھ لوگ اسے خطے میں امن کے لیے ایک اہم قدم قرار دے رہے ہیں، جبکہ دیگر اس کے عملی نفاذ کے بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاہم، تمام فریقوں کا اتفاق ہے کہ اس تنازعہ کا خاتمہ خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اس ضمن میں، پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششیں قابل ستائش ہیں، اور ان کا مقصد خطے میں دیرپا امن قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ، اس معاہدے کی کامیابی خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثال قائم کرے گی، جو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس معاہدے میں 45 دن کی عارضی جنگ بندی کی تجویز بھی دی گئی ہے، جس سے فریقین کو مذاکرات کے لیے وقت مل سکے گا اور کشیدگی میں کمی آ سکے گی۔
ایران امریکہ پاکستان جنگ بندی مذاکرات اسلام آباد معاہدہ آبنائے ہرمز