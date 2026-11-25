پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کا قومی سلامتی اور معیشت پر سنگین اثرات
2022 کے سیلاب اور گرم لہروں کی تباہی، پانی کی قلت اور معاشی نقصان کی تفصیلات، IPCC اور ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق قومی سلامتی پر اثرات۔
پاکستان کی سیاسی اور عوامی سطح کی بحثوں میں اکثر معاشی مشکلات، حکومتی چیلنجز، قرضوں کے بوجھ، مہنگائی اور دہشت گردی جیسے موضوعات شامل رہے ہیں، لیکن ان تمام چیلنجز میں ایک ایسا عنصر شامل ہے جو انہیں مزید شدت بخشتا ہے اور اس کا نام موسمیاتی تبدیلی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو جاننے کے لیے قائم کی گئی تنظیم، یعنی Intergovernmental Panel on Climate Change کے پانچویں جائزہ رپورٹ میں واضح طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ دیگر عوامل کے مقابلے میں موسمیاتی تبدیلی انسانی اور قومی سلامتی کے لیے زیادہ خطرہ بن چکی ہے۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے نہ صرف پانی اور توانائی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ غیر محفوظ ہجرت اور سخت تصادم کے خطرات میں بھی اضافہ کیا ہے۔
2022 کے سیلاب اور معاشی تباہی کی حقیقت
موسمیاتی واقعات جیسے سیلاب، گرم لہریں، پانی کی کمی اور گلیشرز کے پگھلنے کا براہ راست اثر ملک کی خودمختاری، استحکام اور عوام کی بہتری پر پڑتا ہے، جس کا مظاہرہ پاکستان میں 2022 کے سیلابوں نے کیا۔ ورلڈ بینک کی شائع کردہ پاکستان کلیمیٹ اینڈ ڈویلپمنٹ رپورٹ 2022 کے مطابق، اگر موسمیاتی بحرانوں پر قابو نہیں پایا گیا تو 2050 تک پاکستان کے جی ڈی پی میں 18 سے 20 فیصد کمی واقع ہو سکتی ہے، جس سے ترقی کی دہائیوں کی کوششیں تباہ ہو جائیں گی اور غریبی کے خاتمے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ حکومت پاکستان کی پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز ایسیسمنٹ 2022 اور ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق، 2022 کے سیلابوں نے 33 ملین سے زائد متاثرین کو متاثر کیا۔ اس المیے میں 1730 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، جبکہ ہزاروں اسکولز اور ہیلتھ سہولیات کو نقصان پہنچا۔Also readPakistan, China agree on joint investment in fuel infrastructure
صحت کے بحران اور گرم لہروں کا خطرات
بین الاقوامی موسمیاتی اداروں کے مطابق، موسمیاتی تبدیلی ہجرت کے نمونوں پر گہرے اثرات ڈالتی ہے جو انسانی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں۔ ال نیون، غیر یقینی موسمیاتی حالتیں، یوربن ہیٹ آئی لینڈ ایفیکٹ اور بارشوں میں کمی سندھ کے اضلاع جیکب آباد اور کراچی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد درجہ حرارت کا سبب بن رہے ہیں۔ سندھ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اور قومی میڈیا کی 2025 کی رپورٹس کے مطابق، کراچی اور جنوبی سندھ میں صرف چھ دنوں میں 500 سے زائد اموات کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 6000 سے زائد مریضوں کو ہیٹ اسٹروک کا شکار ہونا پڑا۔ شدید گرم لہریں نہ صرف موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہیں بلکہ یہ بار بار دہرانے والے سیکیورٹی خطرات بن چکی ہیں جو صحت کے بحرانوں، پانی اور غذائی عدم تحفظ کو جنم دے رہی ہیں۔
پانی کی قلت اور کسانوں کا نقصان
موسمیاتی تبدیلی پاکستان میں پانی کی قلت کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے، جس میں خشک سالی، بلند درجہ حرارت، بارشوں کے نمونوں میں تبدیلی اور گلیشرز کے تیز پگھلنے کا کردار شامل ہے۔ کمزور پانی کے انتظامی نظام، آبادی میں اضافہ، پانی کی آلودگی اور زمینی پانی کی بیشمار کٹائی اس مسئلے کو مزید بڑھا رہی ہے۔ پاکستان میں زرعی پیداوار کا تقریباً 95 فیصد حصہ آبپاشی پر منحصر ہے، اس لیے پانی کی کمی سے فصلوں کی پیداوار میں کمی آتی ہے، جو غذائی عدم تحفظ اور معاشی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ پچھلے سال کے سیلابوں میں معاشی نقصان 30 ارب امریکی ڈالر سے زائد رپورٹ کیا گیا، جبکہ فصلیں اور مویشی تباہ ہو گئے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا اور کسانوں کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا۔
مستقبل کا اندازہ اور قومی اثرات
1951 میں فی کس پانی کی دستیابی تقریباً 5260 کیوبک میٹر تھی، جو اب کم ہو کر 900 سے 1000 کیوبک میٹر رہ گئی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق، زرعی شعبے میں پانی کی کمی سے پاکستان کا جی ڈی پی 4.6 فیصد سے زیادہ کم ہو سکتا ہے، جو معیشت پر سنگین اثرات مرتب کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی موجودہ سلامتی کے چیلنجز کو مزید بڑھا رہی ہے، جس سے پانی کے وسائل کے لیے مقابلہ بڑھ سکتا ہے اور متنازعہ علاقوں میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ یہ سب مل کر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 2022 کے سیلاب صرف قدرتی آفت نہیں تھے بلکہ یہ قومی خطرہ تھے جنہوں نے معاشی، غذائی، پانی اور سماجی عدم تحفظ کو جنم دیا ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy