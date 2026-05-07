پاکستان نے مارکا حق کے دوران بھارت کے آٹھ ہوائی جہاز گرائے، عسکری فائقیت کا دعویٰ

پاکستان افسریوں کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے مارکا حق کی ایک سالوی یادداشتی پر مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان نے بھارت کے آٹھ ہوائی جہاز گرائے اور ایک فیصلہ کن عملی فائقیت حاصل کی۔ وہ نے کہا کہ پاکستان کی مجموعی عسکری صلاحیت کا صرف 10 سے 15 فیصد ہی دیکھا گیا ہے اور پاکستان نے مالٹی ڈومین جنگ میں بھارت کو شکست دی۔ نائب چیف آف نیویل سٹاف ریئر ایڈمرل شفاۃ علی خان نے کہا کہ پاکستان نے بحری حملوں کو موثر طریقے سے روکا اور اپنی ساحلی تعمیرات کو محفوظ رکھا۔
پاکستان نے مارکا حق کے دوران ایک دقیق عملی فائقیت حاصل کی ہے۔ راولپنڈی: ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے کہا کہ پاکستان نے مارکا حق کے دوران چند منٹوں میں ہی 8-0 کا اسکور حاصل کیا، کہتے ہوئے کہ آٹھ بھارت ی ہوائی جہاز وں کو گرایا گیا جبکہ بھارت ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان افسریوں کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ساتھ مارکا حق کی ایک سالوی یادداشتی پر مشترکہ پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے طارق محمود غازی نے کہا کہ گرائے جانے والے بھارت ی جہازوں میں چار رافیل جٹ، ایک ایس یو-30، ایک میگ-29، ایک میراج 2000 اور ایک مہنگا مالٹی رول بے پائلٹ ہوائی نظام شامل تھے۔ وہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے مقابلے کے دوران ایک فیصلہ کن عملی فائقیت حاصل کی، کہتے ہوئے کہ پاکستان فضائی قوت مکمل چوٹی پر رہی اور تمام دشمن کی سرگرمیوں کو ٹریک کرتی رہی۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (ISPR) لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ مارکا حق کے دوران دیکھی گئی کارکردگی پاکستان کی مجموعی عسکری صلاحیت کا صرف 10 سے 15 فیصد ہی ہے۔ وہ نے کہا کہ پاکستان نے مالٹی ڈومین جنگ میں ایک بہت بڑے دشمن کو شکست دی، کہتے ہوئے کہ حتیٰ کہ بھارت ی شہری بھی نتیجے سے واپس نہیں ہیں، اگرچہ وہ اسے تسلیم نہیں کر رہے۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی بھارت پر جھوٹی کہانیاں پھیلانے کا اعلان کیا، کہتے ہوئے کہ بھارت خود ایسے سرگرمیوں میں شامل ہے اور کہتے ہوئے کہ کشمیر اور منیپور میں انسانی حقوق کی خلافیات ہیں۔ وہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کے بارے میں جو سوالات اٹھائے ہیں، وہ ابھی تک بے جواب ہیں، ایک سال بعد بھی، کہتے ہوئے کہ کس قسم کی情報ی فشل نے دھوکے بازوں کو عمیق علاقے میں حرکت کرنے کی اجازت دی اور کہتے ہوئے کہ واقعے کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے۔ نائب چیف آف نیویل سٹاف ریئر ایڈمرل شفاۃ علی خان نے کہا کہ بھارت نے اپنی بحری صلاحیتوں کو طویل مدت سے پیش کیا ہے، لیکن مکمل طور پر مجہز ہونے کے باوجود، یہ کوئی حملہ نہیں دکھایا۔ وہ نے کہا کہ بحری فارمیشنوں کو مانیٹر کیا گیا اور موثر طریقے سے کنٹرول کیا گیا، جبکہ پاکستان کے ساحلی تعمیرات اور پورٹس مکمل طور پر محفوظ اور عملی رہے۔ وہ نے تاکید کیا کہ پاکستان سلامت چاہتا ہے لیکن کسی بھی حالت میں اپنی خودمختاری پر سمجھوتہ نہیں کرے گا.
