پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات: خطے میں امن کی امید

امریکی اور ایرانی اعلیٰ وفود کی اسلام آباد آمد، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں، اہم مذاکرات ہفتے کو متوقع
امریکی اور ایران ی اعلیٰ وفود مذاکرات کے لیے آج پاکستان پہنچیں گے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان پاکستان ایک اہم سفارتی کردار ادا کرنے جا رہا ہے جہاں امریکی اور ایران ی قیادت پر مشتمل وفود آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج رات کے وقت اسلام آباد پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ اہم امریکی شخصیات اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ہوں گے جو ایران کے ساتھ متوقع مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ امریکی ٹیم کی معاونت کے لیے 23 رکنی عملہ پہلے ہی وفاقی دارالحکومت پہنچ
چکا ہے جس میں سکیورٹی اور سفارتی امور کے ماہرین شامل ہیں۔ یہ پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک اہم قدم ہو سکتی ہے، خصوصاً ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے تناظر میں۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں حالیہ برسوں میں شدید اتار چڑھاؤ آیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد مواقع پر تناؤ اور تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب جبکہ مذاکرات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، امید کی جا رہی ہے کہ یہ سفارتی کوششیں خطے میں امن کی راہ ہموار کریں گی۔ اس کے علاوہ، پاکستان کی جانب سے اس مذاکراتی عمل کی میزبانی کرنا بھی اس کی علاقائی سفارتکاری میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوششیں کی ہیں اور اس معاملے میں بھی اس کا کردار نہایت اہم ہوگا۔\دوسری جانب، ایران کی نمائندگی کے لیے محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی آج رات اسلام آباد پہنچیں گے جہاں دونوں ممالک کے درمیان اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ایرانی وفد کی آمد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران بھی مذاکرات میں سنجیدگی سے حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر، دونوں ممالک کے درمیان اہم معاملات پر بات چیت متوقع ہے، جن میں جوہری معاہدے کی بحالی، علاقائی سلامتی اور باہمی تعلقات کی بحالی شامل ہیں۔ قبل ازیں، وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کے لیے خصوصی وفد پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہفتے کی صبح باضابطہ مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی پاکستانی وزیراعظم کو اعتماد میں لیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مزید برآں، سعودی عرب، چین اور دیگر ممالک کے نمائندوں کی اسلام آباد آمد متوقع ہے، جو اس مذاکراتی عمل کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ان ممالک کی موجودگی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ مذاکرات نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کے لیے اہم ہیں بلکہ پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے بھی کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔\اس کے علاوہ، پاکستان اس مذاکراتی عمل کے لیے تمام تر انتظامات کو یقینی بنا رہا ہے۔ سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور سفارتی سطح پر بھی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ کوششیں خطے میں امن اور استحکام کے لیے اس کی سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے اس سلسلے میں تمام متعلقہ اداروں کو متحرک کر دیا ہے تاکہ مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔
پاکستان امریکہ ایران مذاکرات اسلام آباد