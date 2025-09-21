پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا ہائی وولٹیج مقابلہ: ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان

دبئی میں ہونے والے ایشیا کپ کے میچ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، جس میں پاکستان کی ٹیم میں ممکنہ تبدیلیوں کا امکان ہے۔
حسین طلعت اور فہیم اشرف کی پاکستان ٹیم میں واپسی کا امکان۔ آج رات پاکستان بھارت کی جیت کا سلسلہ توڑنے کے لیے تیار: ٹی ٹوئنٹی میچ دبئی میں شام ساڑھے سات بجے شروع ہو گا: سبز شرٹ والے کھلاڑیوں کی نیلی قمیض والے کھلاڑیوں کے خلاف بدلہ لینے کی کوشش: آج بھارت کے خلاف ایشیا کپ کے ہائی وولٹیج مقابلے سے قبل، پاکستان کرکٹ ٹیم میں دو اہم تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ٹیم ذرائع کے مطابق، حسین طلعت کے حسن نواز کی جگہ لینے کا امکان ہے،
جبکہ فہیم اشرف خوشدل شاہ کی جگہ آ سکتے ہیں۔ انتظامیہ بیٹنگ آرڈر میں بھی حکمت عملی کے تحت تبدیلی پر غور کر رہی ہے، جس میں سائم ایوب کی بیٹنگ پوزیشن تبدیل ہونے والی ہے۔ سلیکٹرز صاحبزادہ فرحان کے ساتھ فخر زمان یا محمد حارث کو اوپننگ پر بھیجنے کے آپشن پر غور کر رہے ہیں، جس سے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ میں غیر متوقع پن کا ایک اضافی عنصر شامل ہو جائے گا۔ حتمی فیصلہ ٹاس کے وقت سنایا جائے گا، لیکن ان تبدیلیوں سے پاکستان کا آج کے مقابلے میں اپنے روایتی حریفوں کے خلاف اپنی بیٹنگ اور آل راؤنڈ گہرائی کو مضبوط کرنے کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ پاکستان آج رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی روشنیوں میں شام ساڑھے سات بجے ہائی وولٹیج ایشیا کپ 2025 ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں اپنے روایتی حریف بھارت کو چیلنج دینے کے لیے تیار ہے، 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے اتوار کو رپورٹ کیا۔ یہ مقابلہ سپر فور مرحلے کا دوسرا میچ ہے، جہاں دونوں کرکٹ پاور ہاؤس ایک بار پھر اسی میدان میں ٹکرائیں گے۔ اپنے پچھلے مقابلے میں، بھارت نے مکمل طور پر غلبہ حاصل کیا، جس سے پاکستان کو آج رات کے ری میچ سے پہلے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سلمان آغا اور ان کی ٹیم نے ایشیا کپ کا آغاز عمان کے خلاف شاندار جیت سے کیا، لیکن جلد ہی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ بھارت کے ہاتھوں بھاری شکست کے بعد متحدہ عرب امارات کے خلاف ایک سنسنی خیز، لازمی جیتنے والا میچ ہوا، جہاں پاکستان نے سپر فور میں جگہ بنانے کے لیے سخت مقابلہ کیا۔ ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کے چارج سنبھالنے کے بعد سے، پاکستان جارحانہ انداز میں کرکٹ کھیلنے کی بات کرتا رہا ہے۔ لیکن دبئی کی سست وکٹوں نے ان کے ارادوں کو کمزور کر دیا ہے، جبکہ ڈاٹ بال کے دباؤ نے ان کی اسٹرائیک روٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے۔ شاہین آفریدی کی مسلسل میچوں میں آخری لمحات میں کی جانے والی بیٹنگ نے پاکستان کو مزید شرمندگی سے بچایا ہے، لیکن بیٹنگ کی کمزوریاں اب بھی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ سائم ایوب نے گیند سے متاثر کیا ہے لیکن بلے سے جدوجہد جاری ہے، جس میں لگاتار تین صفر سکور کیے ہیں۔ پاکستان مضبوط انڈین حملے کے خلاف صاحبزادہ فرحان، فخر زمان اور سلمان آغا سے پرفارم کرنے کی امید کرے گا۔ ٹیم کا انتخاب گرین شرٹس کے لیے ایک پہیلی بنا ہوا ہے۔ پہلے میچوں میں، پاکستان نے ایک فرنٹ لائن فاسٹ بولر، شاہین آفریدی پر انحصار کیا، جس کی مدد تین اسپنرز نے کی۔ تاہم، متحدہ عرب امارات کے خلاف، انہوں نے حارث رؤف کی رفتار کا مظاہرہ کیا، اور اسپنر سفیان مقیم کو ڈراپ کر دیا۔ آج رات ان کا باؤلنگ بیلنس اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ وہ بھارت کی بیٹنگ پاور کو کس حد تک روک پائیں گے۔ دوسری جانب بھارت اب تک بے عیب نظر آیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کو شکست دینے کے بعد، سوریہ کمار یادیو کی ٹیم نے ایک بے جان میچ میں ایک مزاحمتی عمانی ٹیم کا سامنا کیا، جس کا استعمال بینچ کی طاقت کو آزمانے کے موقع کے طور پر کیا۔ سوریہ کمار خود بیٹنگ سے باہر رہے، جس سے سنجو سیمسن، شبمن گل، شیوم دوبے، اکسر پٹیل اور ہاردک پانڈیا کو کریز پر وقت گزارنے کا موقع ملا۔ انڈین گیند بازوں نے بھی گہرائی دکھائی ہے، عمان کے خلاف آٹھ آپشنز کے ساتھ تجربہ کیا۔ عام طور پر، بھارت جسپریت بمراہ کو ابتدائی طور پر تعینات کرتا ہے، اس کے بعد کلدیپ یادیو، اکسر پٹیل اور ورون چکرورتی پر مشتمل اسپن ٹریو مخالف بلے بازوں کو درمیانی اوورز میں روکنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن اکسر پٹیل کی انجری کے خدشات کی وجہ سے آج رات ان کے پسندیدہ حملے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگرچہ ابوظہبی اور دبئی کی پچیں کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، لیکن بھارت کے بلے باز، جن کے پاس کریز ٹائم کی کمی ہے، ابتدائی ایڈجسٹمنٹ کو مشکل پا سکتے ہیں۔ پاکستان، کسی بھی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے بے تاب ہے، اوپننگ بریک تھرو کی تلاش میں بھارت کے ٹاپ آرڈر کو نشانہ بنائے گا۔ تاہم، تاریخ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ ان کی آخری فتح بھارت کے خلاف ستمبر 2022 میں دبئی میں ایشیا کپ کے دوران ہوئی تھی۔ اس کے بعد، بھارت نے دونوں حریفوں کے درمیان کھیلے گئے تمام چھ مکمل مقابلوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آج رات، پاکستان اس کہانی کو دوبارہ لکھنے کے لیے میدان میں اترے گا
